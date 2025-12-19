السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق

99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق
19 ديسمبر 2025 13:00

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»
الحمادي بطل «سباق العمالقة» في كأس رئيس الدولة للقدرة


ينظم مضمار أبوظبي للسباق، في الساعة الخامسة والنصف مساء السبت، حفل السباق الثامن للموسم 2025 – 2026، والذي يقام على المضمار العشبي، ويتألف من 7 أشواط مثيرة وقوية، خُصصت للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، قوامها 99 خيلاً في المنافسة، على أجمالي الجوائز المالية التي تبلغ 580 ألف درهم، ويتضمن الحفل الثامن سباق (بطولة أبوظبي) «قوائم» في الشوط الثاني، وبجوائز مالية تبلغ 180 ألف درهم.
وخُصص الشوط الأول على لقب وينتر بيرل للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.
ويجتذب الشوط الثاني نخبة الخيول العربية الأصيلة التي تتنافس على لقب بطولة أبوظبي «قوائم» عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 180 ألف درهم.
وخُصص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب كراون أوف تيرف للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.
وينطلق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة المُخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في الشوط الرابع لمسافة 2400 متر، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
وخُصص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على لقب بليزارد أوف ليوا للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب ساند أوف تايم جالوب للتكافؤ، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.
وخصص الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب ديزرت لايتنج سبرنت، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

الإمارات
أبوظبي
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
روبيو يستقبل محمد بن عبد الرحمن
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©