99 خيلاً في «الحفل الثامن» بمضمار أبوظبي للسباق

عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي للسباق، في الساعة الخامسة والنصف مساء السبت، حفل السباق الثامن للموسم 2025 – 2026، والذي يقام على المضمار العشبي، ويتألف من 7 أشواط مثيرة وقوية، خُصصت للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، قوامها 99 خيلاً في المنافسة، على أجمالي الجوائز المالية التي تبلغ 580 ألف درهم، ويتضمن الحفل الثامن سباق (بطولة أبوظبي) «قوائم» في الشوط الثاني، وبجوائز مالية تبلغ 180 ألف درهم.

وخُصص الشوط الأول على لقب وينتر بيرل للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثاني نخبة الخيول العربية الأصيلة التي تتنافس على لقب بطولة أبوظبي «قوائم» عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 180 ألف درهم.

وخُصص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب كراون أوف تيرف للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وينطلق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة المُخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في الشوط الرابع لمسافة 2400 متر، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على لقب بليزارد أوف ليوا للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب ساند أوف تايم جالوب للتكافؤ، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وخصص الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب ديزرت لايتنج سبرنت، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.