الرياضة

«الشقيقات الذهبيات».. حدث نادر في «ألعاب جنوب شرق آسيا»!

«الشقيقات الذهبيات».. حدث نادر في «ألعاب جنوب شرق آسيا»!
19 ديسمبر 2025 11:59

علي معالي (أبوظبي)

شهدت «النسخة 33» من ألعاب جنوب شرق آسيا والمقامة في تايلاند، حدثاً نادراً تمثل في فوز 3 شقيقات من فيتنام بـ3 ميداليات ذهبية في المصارعة الحرة، ويُعد الإنجاز نادراً في تاريخ الدورة، وجاء التتويج بالذهب في يوم واحد، والشقيقات هن: هان، ترانج، لين نجوين ثي مي.
ومنذ انطلاقة المنافسات أظهرت الشقيقات براعة ومستوى متميزاً، ليحققن الذهب في نهاية المشوار، واستمر الثلاثي في الظهور التاريخي، عندما فزن بالميدالية الذهبية معاً.
حصدت مي هان ذهبية وزن 62 كجم، ومي ترانج ذهبية وزن 57 كجم، وشاركت مي لين للمرة الأولى، وحصلت على ذهبية وزن 53 كجم، وتنتمي اللاعبات إلى هوي، وهي مدينة تاريخية في وسط فيتنام، ضمن أسرة تضم 7 أفراد، ويمارس 5 منها المصارعة، وفازت ماي هان المولودة عام 1997 بدورة ألعاب جنوب شرق آسيا أربع مرات متتالية، وحصلت على ميدالية العمل من الدرجة الثالثة تقديراً لإنجازاتها البارزة.
والشقيق ماي ترانج المولود عام 2001 هو أيضاً وجه معروف في ألعاب جنوب شرق آسيا، حيث فاز بميداليات ذهبية في النسخ السابقة، وفي النسخة الحالية شاركت الأخت الأصغر ماي لين المولودة عام 2003، وحصدت الميدالية الذهبية.

تايلاند
فيتنام
الألعاب الآسيوية
المصارعة
