«العين للشطرنج» يختتم بطولة «الثاني من ديسمبر»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنجاح منافسات بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الكلاسيك، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج، تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد، وسط أجواء تنافسية متميزة ومستويات فنية عكست تطور اللاعبين المشاركين.

وأُقيمت البطولة بنظام الشطرنج الكلاسيك على مدار سبع جولات، شهدت منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة، وأسفرت نتائجها عن تتويج غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، فيما حلّ محمد سعيد الشامسي ثانياً، وجاء خليفة طلال البلوشي في المركز الثالث.

وفي فئة الجوائز الخاصة، نالت شيخة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة، بينما حصل علي راشد القمزي على جائزة أفضل لاعب، في تأكيد على الحضور المتميز لمختلف الفئات المشاركة.

أفرزت البطولة مجموعة من الأبطال في الفئات العمرية، حيث تُوّج سعد جابر الأحبابي أفضل لاعب تحت 14 سنة، وفاطمة ناصر الشامسي أفضل لاعبة تحت 14 سنة، وأحمد يونس الخميري أفضل لاعب تحت 12 سنة، ومريم الكندي أفضل لاعبة تحت 12 سنة، فيما فاز زايد العلي وموزة الكندي بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 10 سنوات، ونال محمد مصبح الكعبي والعنود النعيمي لقبَي أفضل لاعب ولاعبة تحت 8 سنوات.

وأكد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن تنظيم هذه البطولة يأتي تجسيدًا لحرص النادي على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية عبر الرياضة الذهنية، وترسيخ قيم الاتحاد والانتماء، إلى جانب دعم المواهب وصقل مهارات اللاعبين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي عن تنظيم بطولة الشطرنج السريع، ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج، والمقرر إقامتها 27 و28 ديسمبر 2025 في مقر النادي بمدينة العين، استمراراً لفعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية.

واختُتمت البطولة بتكريم الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة، وسط إشادة بالمستوى الفني والتنظيمي للمهرجان، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الشطرنجية التي ينظمها النادي، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.