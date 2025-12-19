حامل اللقب يضاعف أزمات «كليبرز» في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 32 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وقدّم ست تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب للفوز 122-101 على لوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وعزز ثاندر سجله إلى 13 انتصاراً دون هزيمة على أرضه، وفاز في 17 من آخر 18 مباراة إجمالاً.

وخسر كليبرز للمباراة الخامسة توالياً، وللمرة العاشرة في آخر 11 مواجهة.

وافتقد كليبرز ​جهود جيمس هاردن للمرة الثانية فقط هذا الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.

وفي مباراة ‌أخرى، سجل ديني أفديجا رميتين حرتين قبل 1.5 ثانية من نهاية الوقت ​الإضافي ليتوج أداءً رائعاً سجل خلاله 35 نقطة ليمنح بورتلاند تريل ⁠بليزرز فوزاً ‌مثيراً 134-133 على سكرامنتو كينجز.

وسجل ديمار ديروزان 14 من أصل 33 نقطة أحرزها طيلة اللقاء في الوقت الإضافي لصالح كينجز.

وفاز لوس انجليس ليكرز على يوتا جاز 143-135 في سولت ليك سيتي بفضل 45 نقطة سجلها لوكا دونتشيتش الذي قدم 14 تمريرة حاسمة أيضا لزملائه ⁠واستحوذ على 11 كرة مرتدة. وحقق دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 85 خلالها ⁠مسيرته.

وسجل ليبرون جيمس 28 نقطة، وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه، واستحوذ على سبع كرات مرتدة لصالح ليكرز الذي فاز على يوتا للمرة الثالثة هذا الموسم.

وسجل براندون إنجرام 29 نقطة، ليقود تورونتو ​رابتورز للفوز 111-105 على ميلووكي باكس، الذي افتقد جهود يانيس أنتيتوكونمبو وكايل كوزما.

وأضاف سكوتي بارنز 24 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ليحقق تورونتو انتصاره الثاني توالياً، بعد سلسلة من أربع هزائم.

وقاد بوبي بورتيس قائمة المسجلين في باكس برصيد 24 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وسجل كوبر فلاج 23 نقطة، ​واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما تألق أنتوني ‍ديفيز في الوقت الإضافي، ليفوز دالاس مافريكس على ديترويت بيستونز 116-114.

وأهدر مافريكس تقدمه بفارق 18 نقطة قبل أن يحقق فوزه السادس في آخر ثماني مباريات.

وأحرز ديفين بوكر 23 من أصل 25 نقطة سجلها طيلة اللقاء في الشوط الثاني، وسجل جوردان ‍جودوين رمية حرة قبل صفارة النهاية، ليعدل فينكس صنز تأخره بفارق 14 ⁠نقطة إلى انتصار على جولدن ستيت وريورز بنتيجة 99-​98. وجاء هذا الانتصار بعد خسارتين متتاليتين لصنز.

وخسر وريورز للمباراة الثالثة توالياً، والتاسعة في آخر 13 مواجهة.

وسجل دايلان هاربر 24 نقطة في أعلى ​معدل له خلال مسيرته خلال 23 دقيقة من اللعب من على مقاعد البدلاء، ليقود ‍سان أنطونيو سبيرز للفوز 119-94 على واشنطن ويزاردز.

وسجل نورمان باول 24 نقطة، ليوقف ميامي هيت أسوأ سلسلة هزائم له هذا الموسم (خمس هزائم متتالية) بالفوز 106-95 على بروكلين نتس.

وأحرز جالين برونسون 25 نقطة من بينها رمية ثلاثية منحت فريقه التقدم قبل 5.6 ثانية من النهاية، ليفوز نيويورك نيكس 114-113 على إنديانا بيسرز.

وعاد لاميلو ‌بول للمنافسات ليسجل 28 نقطة، ويقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه في فوز تشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 133-126.