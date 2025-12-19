السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجولف» إلى عُمان للمشاركة البطولة الخليجية

«الجولف» إلى عُمان للمشاركة البطولة الخليجية
19 ديسمبر 2025 14:23

أبوظبي (الاتحاد)
تغادر بعثة منتخبات الجولف صباح الغد إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في بطولات مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن البرنامج السنوي للمشاركات الخارجية، الذي يعكس حرص الاتحاد على التواجد الفاعل في المحافل الخليجية والعربية.
ويشارك اتحاد الجولف في بطولة مجلس التعاون الرابعة للأشبال تحت 13 عاماً، والتاسعة للناشئين تحت 16 عاماً، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات تحت 16 عاماً، والمقرر إقامتها، خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر 2025 على أرض نادي غلا للجولف في العاصمة العُمانية مسقط.
ويضم وفد الإمارات برئاسة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، وعضوية الأمين العام خالد مبارك الشامسي، والمدرب حسين الولاني، 12 لاعباً ولاعبة، بواقع 3 لاعبين لمنتخب الأشبال تحت 13 عاماً وهم، زايد أبوبكر وزايد المازمي وسلطان المازمي، و3 لاعبين لمنتخب الناشئين تحت 16 عاماً وهم، محمد ثابت وعبدالله سالمين وعبدالله درويش، و3 لاعبات لمنتخب الفتيات تحت 16 عاماً، وهن، آسيا سليم وسارة أبوبكر وآنكا ماتيو، و3 لاعبات لمنتخب السيدات وهن، جيمي كاميرو ولارا الشعيب وفي البلوشي.
وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، في تصريح له، أن المشاركة تأتي بطموحات كبيرة وتفاؤل بتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبناء وبنات الإمارات في مختلف البطولات الخليجية والعربية ليس بغريب، بل هو نتاج طبيعي للاهتمام المتواصل، ووضع البرامج الفنية والإعدادية المناسبة للاعبين واللاعبات على مدار العام.
وأضاف أن الاتحاد يولي الفئات السنية والسيدات اهتماماً خاصاً باعتبارهم قاعدة المستقبل للجولف الإماراتي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص اتحاد الإمارات للجولف على التواجد الدائم في البطولات الخليجية، والمساهمة في إنجاحها من خلال مشاركة وفد متكامل يضم إداريين ولاعبين ولاعبات.

أخبار ذات صلة
«الجولف» يدعم 80 موهبة بـ«صقور المستقبل»
«جاغا الآسيوية» و«إي إس إم» و«جيمس للتعليم» يبرمون شراكات لتطوير الجولف
اتحاد الجولف
عبدالله الهاشمي
عُمان
آخر الأخبار
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
روبيو يستقبل محمد بن عبد الرحمن
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©