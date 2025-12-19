«الجولف» إلى عُمان للمشاركة البطولة الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبات الجولف صباح الغد إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في بطولات مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن البرنامج السنوي للمشاركات الخارجية، الذي يعكس حرص الاتحاد على التواجد الفاعل في المحافل الخليجية والعربية.

ويشارك اتحاد الجولف في بطولة مجلس التعاون الرابعة للأشبال تحت 13 عاماً، والتاسعة للناشئين تحت 16 عاماً، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات تحت 16 عاماً، والمقرر إقامتها، خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر 2025 على أرض نادي غلا للجولف في العاصمة العُمانية مسقط.

ويضم وفد الإمارات برئاسة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، وعضوية الأمين العام خالد مبارك الشامسي، والمدرب حسين الولاني، 12 لاعباً ولاعبة، بواقع 3 لاعبين لمنتخب الأشبال تحت 13 عاماً وهم، زايد أبوبكر وزايد المازمي وسلطان المازمي، و3 لاعبين لمنتخب الناشئين تحت 16 عاماً وهم، محمد ثابت وعبدالله سالمين وعبدالله درويش، و3 لاعبات لمنتخب الفتيات تحت 16 عاماً، وهن، آسيا سليم وسارة أبوبكر وآنكا ماتيو، و3 لاعبات لمنتخب السيدات وهن، جيمي كاميرو ولارا الشعيب وفي البلوشي.

وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، في تصريح له، أن المشاركة تأتي بطموحات كبيرة وتفاؤل بتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبناء وبنات الإمارات في مختلف البطولات الخليجية والعربية ليس بغريب، بل هو نتاج طبيعي للاهتمام المتواصل، ووضع البرامج الفنية والإعدادية المناسبة للاعبين واللاعبات على مدار العام.

وأضاف أن الاتحاد يولي الفئات السنية والسيدات اهتماماً خاصاً باعتبارهم قاعدة المستقبل للجولف الإماراتي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص اتحاد الإمارات للجولف على التواجد الدائم في البطولات الخليجية، والمساهمة في إنجاحها من خلال مشاركة وفد متكامل يضم إداريين ولاعبين ولاعبات.