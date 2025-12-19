رازجاتلي أوغلو يتحدى ماركيز في 2027

مدريد(رويترز)

عبّر التركي توبراك رازجاتلي أوغلو عن أمله في منافسة مارك ماركيز، متسابق دوكاتي والحاصل على لقب بطولة العالم للدراجات النارية، في موسم 2027، بعد ​أن يستغرق عاماً للتأقلم مع محيطه الجديد، ‌عقب انتقاله من بطولة العالم للسوبر بايك.

وكان ​رازجاتلي أوغلو، الذي توج ⁠بلقب ‌العالم للسوبر بايك للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي، قد أعلن انتقاله إلى سباقات الفئة الأولى في بطولة ⁠العالم للدراجات النارية عام 2026، ⁠إذ سينضم إلى فريق بريما براماك.

وسيخوض المتسابق التركي البالغ من العمر 29 عاماً ​المنافسات على دراجات ياماها، التي عانت في المواسم الأخيرة لمجاراة دوكاتي، لكن ذلك قد يتغير في 2027 مع دخول اللوائح الجديدة للدراجات النارية حيز ​التنفيذ.

وقال رازجاتلي أوغلو ‍لصحيفة ماركا الإسبانية: «ستكون السنة الأولى سنة تعلم. بعد ذلك، مع الإطارات الجديدة والقوانين الجديدة، أشعر ‍بأنه سيكون هناك الكثير ⁠من النجاح في ​2027.» قبل ذلك، إذا تمكنت من الحصول على بعض ​المراكز الجيدة أو الصعود إلى منصات التتويج ‍إن أمكن، سأكون سعيداً جداً... آمل هذا الموسم أن أقاتل ضد ماركيز في بعض السباقات، فهذا هو هدفي، لكن في 2027 سيكون التحدي الأكبر ‌بالنسبة لي هو منافسته».