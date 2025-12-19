السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«بايك أبوظبي جران فوندو» يرسم ملامح النسخة الرابعة الأحد

«بايك أبوظبي جران فوندو» يرسم ملامح النسخة الرابعة الأحد
19 ديسمبر 2025 14:41

أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي لمسافة 150 كيلومتراً، غداً «الأحد»، من استاد هزاع بن زايد في منطقة العين، وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.
وخصصت جوائز مالية للسباق تبلغ قيمتها الإجمالية مليوني درهم، موزعة على 364 جائزة، بزيادة 44 جائزة عن نسخة عام 2024، في خطوة تعكس النمو المتواصل للحدث، وحرص اللجنة المنظمة على تكريم أكبر عدد ممكن من المشاركين.
ويُعد السباق من أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، حيث يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتنظيم بطولات الدراجات الهوائية، إلى جانب تسليط الضوء على دور هذه الرياضة في دعم أنماط الحياة الصحية داخل المجتمع.
وافتتحت قرية السباق أبوابها في مهرجان الشيخ زايد، لاستقبال المشاركين في السباق، وتسليمهم الحقائب ومستلزمات السباق.
وأصدرت اللجنة المنظمة الدليل الرسمي للسباق، الذي يتضمن تفاصيل المسار، واللوائح التنظيمية، ونقاط البداية، ومحطات التزود بالمياه على امتداد الطريق.
وسبق للجنة المنظمة الإعلان عن تخصيص فئة خاصة للمواطنين، إلى جانب اعتماد نظام انطلاقات متدرجة يبدأ من الساعة 7 صباحاً، وفقاً للفئات العمرية، ومستويات السرعة، وأنماط المشاركة الفردية والجماعية.
وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يُعد سباق بايك أبوظبي جران فوندو محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي في أن تصبح وجهة عالمية رائدة لرياضة الدراجات الهوائية، كونه سباقاً تنافسياً يجمع بين الهواة والمحترفين، ويواصل حضوره القوي خلال نسخته الرابعة».
وأضاف الهاشمي: «تشهد النسخة الرابعة من السباق منافسة قوية على مسار يبلغ 150 كيلومتراً من العين إلى أبوظبي، بعد التغيير الجوهري في مسار السباق ونقل نقطة الانطلاق إلى مدينة العين، إلى جانب جوائز مالية تصل إلى مليوني درهم موزعة على 364 فائزاً».
وأكد الهاشمي أن السباق يأتي ضمن منصة بايك أبوظبي، التي تضم سلسلة من الفعاليات الممتدة على مدى العام، وتهدف إلى تحقيق رؤية طويلة المدى لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالمية رائدة لرياضة الدراجات الهوائية.
وأكد عدنان شاهين، مدير سباق بايك أبوظبي جران فوندو، أن الحماس بين الدراجين للمشاركة في هذا الحدث العالمي يتزايد باقتراب انطلاق النسخة الرابعة، مشيراً إلى اتساع رقعة المشاركة الدولية، وزيادة عدد الفرق والدراجين من أنحاء العالم.
ويحظى سباق بايك أبوظبي جران فوندو برعاية تيسو، ومدينة برجيل الطبية، وبن حموده للسيارات، وبالمز سبورتس، ومبادلة، ومجموعة تدوير، ومياه العين، وماروتن، وولفيز، ودعم مهرجان الشيخ زايد، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد، والقطّارة.

