ماريسكا عن ارتباطه بالسيتي في المستقبل: «تكهنات 100%»

لندن (أ ف ب)

قال الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي الجمعة إن التقارير التي تربطه بالإشراف على مانشستر سيتي، هي تكهنات «100%»، مؤكداً أنه سيبقى مع النادي اللندني الموسم المقبل.

وصرّح الإيطالي في نهاية الأسبوع الماضي بأنه عاش «أسوأ 48 ساعة» منذ انضمامه إلى النادي في يوليو من العام الماضي.

وأدلى ماريسكا بهذه التصريحات المفاجئة عقب فوز تشيلسي على إيفرتون 2-0 في ملعب «ستامفورد بريدج» في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الممتاز، موجهاً انتقادات لأطراف لم يسمّها بسبب عدم دعمها له وللاعبين، مع تأكيده أن حديثه لا يشمل الجماهير.

وأثارت هذه التصريحات تكهنات واسعة بأنه يلمّح إلى ملاك النادي والمديرين الرياضيين.

وذكرت صحيفة «ذي أتلتيك» أن المدرب السابق لليستر سيتي، يأتي ضمن قائمة المرشحين لدى مانشستر سيتي لخلافة الإسباني بيب جوارديولا في حال قرر الأخير الرحيل نهاية الموسم.

لكن ماريسكا تجاهل هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة تشيلسي مع مضيفه نيوكاسل في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وقال المدرب الشاب البالغ 45 عاماً «لا يؤثر ذلك عليّ إطلاقاً لأني أعلم أنها تكهنات 100 في المئة».

وأضاف: «وفي هذه اللحظة، لا وقت لمثل هذه الأمور. بداية، لأن لديّ عقداً هنا حتى عام 2029. وتركيزي، كما قلت مراراً، منصب فقط على هذا النادي وأنا فخور جداً بوجودي هنا».

وعندما طُلب منه أن يطمئن الجماهير بشأن بقائه في «ستامفورد بريدج» الموسم المقبل، كان حاسماً «بالتأكيد نعم، مرة أخرى، لديّ عقد حتى 2029 وهذه تكهنات 100 في المئة».

وتابع: «لذلك ليس لديّ ما أضيفه، لأني لا أولي اهتماماً، وإذا واصلنا الحديث عن ذلك فهذا يعني أنني أوليه اهتماماً».

انضم ماريسكا إلى تشيلسي في يوليو 2024، وحقق في موسمه الأول لقب مسابقة كونفرنس ليج وكأس العالم للأندية.

ويحتّل تشيلسي المركز الرابع في «البريميرليج» برصيد 28 نقطة، متأخراً بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر، ولديه فرصة للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما فاز الثلاثاء على كارديف من المستوى الثالث 3-1، وتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة، حيث سيواجه الفائز من مباراة جاريه أرسنال وكريستال بالاس.