الرياضة

نابولي يستهجن تصرفات أليجري في السوبر الإيطالي

نابولي يستهجن تصرفات أليجري في السوبر الإيطالي
19 ديسمبر 2025 14:46

روما (أ ف ب)
استهجن نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تصرفات مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري «الخارجة تماماً عن السيطرة» خلال مباراة نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر، التي فاز بها النادي الجنوبي 2-0 الخميس في الرياض.
وقال في بيان «يُدين نابولي بشدة سلوك ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الذي قام خلال مباراة نصف نهائي الكأس السوبر الإيطالية، وأمام عشرات الأشخاص على أرض الملعب وعلى الهواء مباشرة، بتوجيه إهانات بذيئة ومتكررة إلى جابرييلي أوريالي (المنسق الرياضي لنابولي)».
وأضاف النادي الجنوبي «نأمل في ألّا يمر هذا التعدي الخارج تماماً عن السيطرة من دون محاسبة».
وخلال المباراة، تبادل احتياطيو الفريقين، المتنافسين بشدة على صدارة الدوري، الشتائم مرات عدة بعد خطأ ارتكبه لاعب وسط ميلان الفرنسي أدريان رابيو على ماتيو بوليتانو في الدقيقة 30.
وبعد المباراة، لم يتصافح المدربان أنتونيو كونتي وأليجري ولم يتطرقا إلى ما حدث أمام الصحافة.
وبعد فوز نابولي على حامل اللقب، سيتواجه الاثنين مع الفائز من مباراة الجمعة بين إنتر وبولونيا.

 

