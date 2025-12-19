السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الرياضات الإلكترونية» يواكب «ألعاب المستقبل» بالهوية المؤسسية

«الرياضات الإلكترونية» يواكب «ألعاب المستقبل» بالهوية المؤسسية
19 ديسمبر 2025 15:32

أبوظبي (وام)
أطلق اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية هويته المؤسسية الجديدة تزامناً مع فعاليات دورة ألعاب المستقبل - أبوظبي 2025، وذلك بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وسعيد الطاهر الأمين العام للاتحاد، وممثلي عدد من الشركات المتخصّصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، وعدد من لاعبي المنتخبات الوطنية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أمس للإطلاق الرسمي للهوية الجديدة، والتي تجسّد رؤية حديثة تعكس الاحترافية، والاستدامة، والريادة، وتعزّز من مكانته كمظلّة وطنية تقود نمو قطاع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات.
كما تم خلال الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع كل من منصة بلاي هيرا، وهواوي آب جالري، وشركة إثارة، وشركة أسباير، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات تطوير البطولات، وتأهيل اللاعبين، وبناء القدرات الفنية، ودعم البرامج والمبادرات النوعية في قطاع الرياضات الإلكترونية.
واختتم الحفل بتكريم نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية أصحاب الإنجازات الدولية، إذ تم تكريم اللاعبة سارة الجنيبي لحصولها على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي أقيمت في مملكة البحرين، كما كُرم اللاعب سلطان راشد لإحرازه الميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك تقديراً لجهودهما وإنجازاتهما المشرفة التي أسهمت في رفع علم دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حرص الاتحاد على مواصلة تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الحضور الإماراتي في البطولات الإقليمية والدولية، بما يواكب توجهات الدولة في دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.

