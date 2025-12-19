الاجتماع الفني يحسم ترتيبات قمة كأس سوبر إعمار

دبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع التنسيقي لمباراة كأس سوبر إعمار لموسم 2025-2026، والتي ستقام مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأّسه مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وحضره ممثلو الفريقين، وممثل إدارة الحكام باتحاد الكرة، والشرطة، وشركة الأمن الخاص، وممثل عن شركة الإسعاف، وفريق العمل من مختلف إدارات الرابطة، عرض أطقم الفريقين، حيث سيلعب فريق شباب الأهلي بالأحمر كاملاً، والشارقة بالأبيض كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ابتداء من الرابعة عصر الجمعة المقبل بحديقة كريك هاربر، إحدى معالم إعمار بدبي بحضور مدربي الفريقين ولاعبين أساسيين وممثلي وسائل الإعلام.

تليه الحصص التدريبية في ملعب المباراة، حيث سيجري شباب الأهلي تدريبه الرئيسي في السادسة مساء، ثم الشارقة في السابعة والنصف مساء، وسيكون التدريب مفتوحاً أمام الإعلام في ربع الساعة الأول من كل حصة.

وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية، حيث تم تخصيص البوابة الرئيسية والبوابة القريبة من النادي الهندي لجماهير شباب الأهلي، أما جماهير الشارقة، فسيكون دخولهم عبر البوابة القريبة من النادي المصري وبوابة ليجرلاند.

فيما سيدخل حاملو دعوات الشخصيات الهامة من المدخل الرئيسي أو مدخل ليجرلاند، ومن ثم من البوابة رقم 2 أو 3 في المنصة الرئيسية.

وخصّصت البوابات الداخلية، بحيث تمثل بوابات الدخول العام: 6,7، 8,10 و11 والفئة المميزة يسار المنصة، البوابات الداخلية لجماهير شباب الأهلي، فيما خصصت بوابات الدخول العام: 13,14,15,16 و18 والفئة المميزة يمين المنصة باعتبارها البوابات الداخلية لجماهير الشارقة

وتم تخصيص مواقف مجانية للجماهير بالقرب من المستشفى الأميركي، بإمكان المشجعين القادمين عبر سياراتهم الخاصة استخدامها، كما تشجع رابطة المحترفين الإماراتية الجماهير على استخدام وسائل النقل العام المتوفرة من حافلات ومترو، نظراً للموقع الجغرافي المميز للاستاد والقريب من جميع محطات النقل.

وحرصاً على أمن وسلامة الجماهير، خصصت رابطة المحترفين الإماراتية وحدات طبية داخل الملعب ستكون متواجدة في كل درجة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متوفرة خارجة الملعب.

وبإمكان الجماهير وضع أغراضهم الشخصية في أكشاك الأمانات قرب البوابتين 10 و14.

وستشهد المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية من الساعة الخامسة والنصف مساء في منطقة المشجعين في محيط الاستاد تتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية وغيرها من الأنشطة المتاحة لجميع الأعمار.

الجدير بالذكر أن الدخول لمحيط الملعب يقتصر على حاملي التذاكر حصراً، حيث لن تخصص أي مبيعات أو توزيع للتذاكر في ملعب المباراة، علماً بأن التذاكر متاحة رقمياً عبر الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية www.uaeproleague.ae وتطبيقاتها الذكية وموقع بلاتنوم لست.