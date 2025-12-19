السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاجتماع الفني يحسم ترتيبات قمة كأس سوبر إعمار

الاجتماع الفني يحسم ترتيبات قمة كأس سوبر إعمار
19 ديسمبر 2025 15:34

دبي (الاتحاد)
عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع التنسيقي لمباراة كأس سوبر إعمار لموسم 2025-2026، والتي ستقام مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأّسه مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وحضره ممثلو الفريقين، وممثل إدارة الحكام باتحاد الكرة، والشرطة، وشركة الأمن الخاص، وممثل عن شركة الإسعاف، وفريق العمل من مختلف إدارات الرابطة، عرض أطقم الفريقين، حيث سيلعب فريق شباب الأهلي بالأحمر كاملاً، والشارقة بالأبيض كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز. 
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ابتداء من الرابعة عصر الجمعة المقبل بحديقة كريك هاربر، إحدى معالم إعمار بدبي بحضور مدربي الفريقين ولاعبين أساسيين وممثلي وسائل الإعلام.
تليه الحصص التدريبية في ملعب المباراة، حيث سيجري شباب الأهلي تدريبه الرئيسي في السادسة مساء، ثم الشارقة في السابعة والنصف مساء، وسيكون التدريب مفتوحاً أمام الإعلام في ربع الساعة الأول من كل حصة. 
وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية، حيث تم تخصيص البوابة الرئيسية والبوابة القريبة من النادي الهندي لجماهير شباب الأهلي، أما جماهير الشارقة، فسيكون دخولهم عبر البوابة القريبة من النادي المصري وبوابة ليجرلاند.
فيما سيدخل حاملو دعوات الشخصيات الهامة من المدخل الرئيسي أو مدخل ليجرلاند، ومن ثم من البوابة رقم 2 أو 3 في المنصة الرئيسية.
وخصّصت البوابات الداخلية، بحيث تمثل بوابات الدخول العام: 6,7، 8,10 و11 والفئة المميزة يسار المنصة، البوابات الداخلية لجماهير شباب الأهلي، فيما خصصت بوابات الدخول العام: 13,14,15,16 و18 والفئة المميزة يمين المنصة باعتبارها البوابات الداخلية لجماهير الشارقة
وتم تخصيص مواقف مجانية للجماهير بالقرب من المستشفى الأميركي، بإمكان المشجعين القادمين عبر سياراتهم الخاصة استخدامها، كما تشجع رابطة المحترفين الإماراتية الجماهير على استخدام وسائل النقل العام المتوفرة من حافلات ومترو، نظراً للموقع الجغرافي المميز للاستاد والقريب من جميع محطات النقل.
وحرصاً على أمن وسلامة الجماهير، خصصت رابطة المحترفين الإماراتية وحدات طبية داخل الملعب ستكون متواجدة في كل درجة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متوفرة خارجة الملعب.
وبإمكان الجماهير وضع أغراضهم الشخصية في أكشاك الأمانات قرب البوابتين 10 و14.
وستشهد المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية من الساعة الخامسة والنصف مساء في منطقة المشجعين في محيط الاستاد تتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية وغيرها من الأنشطة المتاحة لجميع الأعمار.
الجدير بالذكر أن الدخول لمحيط الملعب يقتصر على حاملي التذاكر حصراً، حيث لن تخصص أي مبيعات أو توزيع للتذاكر في ملعب المباراة، علماً بأن التذاكر متاحة رقمياً عبر الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية www.uaeproleague.ae وتطبيقاتها الذكية وموقع بلاتنوم لست.

أخبار ذات صلة
«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»
نتائج بارزة لفرسان الإمارات لقفز الحواجز في منافسات بطولة كلباء الدولية
شباب الأهلي
الشارقة
كأس السوبر
آخر الأخبار
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
روبيو يستقبل محمد بن عبد الرحمن
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©