رئيس فورمولا 1 «غير متحمس» لعودة السباق الألماني

برلين (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، استعدادها التام لإجراء محادثات حول عودة سباق الجائزة الكبرى الألماني، فيما أبدى ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للمسابقة، تشكّكه في إمكانية حدوث ذلك في المستقبل القريب.

وصرح دومينيكالي لمجلة «موتورسبورت» بأن هناك اهتماماً كبيراً من دول أخرى. وأضاف: «الأمر الجيد هو أننا لسنا في عجلة من أمرنا، حيث نتلقى استفسارات كثيرة من أنحاء العالم. وإذا لم يعتبر السوق الألماني عودة فورمولا1 إلى ألمانيا كأولوية، فيتعين علينا تقبل ذلك والتطلع إلى المستقبل».

وأوضح دومينيكالي: «أرى بعض بوادر التحسن تلوح في الأفق. آمل أن يتطور هذا الوضع أكثر خلال الشهور المقبلة. نحن مهتمون بالعودة إلى ألمانيا مع الجهة المنظمة المناسبة والعرض المناسب».

ويعود آخر سباق للجائزة الكبرى جرى بألمانيا إلى عام 2019 في هوكنهايم، في حين أقيم آخر سباق بألمانيا عام 2020 في نوربورجرينج، والذي جرى خلال جائحة كورونا.

ولدى هوكنهايم ملاك جدد يهدفون إلى تحسين المضمار وبنيته التحتية، فيما يواجه المسؤولون الألمان صعوبة في توفير الرسوم المرتفعة اللازمة لاستضافة السباق، لكن دومينيكالي قال إن هناك عاملاً هاماً آخر هذه الأيام، وهو تذاكر الضيافة، التي تفتقر الحلبات الألمانية إلى البنية التحتية اللازمة لها.

وأكد دومينيكالي: «الأمر لا يقتصر على المال فقط. يكمن التحدي في أن البنية التحتية الحالية في ألمانيا تتطلب استثمارات ضخمة لتطويرها بما يتماشى مع المعايير الحالية».

وشدد دومينيكالي على أن ألمانيا لا تزال سوقاً مهمة بفضل شركات مثل مرسيدس وفريق أودي الجديد، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن الاهتمام بالرياضة في البلاد قد تراجع على مر السنين منذ ذروة تألق مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل.

واختتم دومينيكالي تصريحاته قائلاً: «لقد شهدنا تغيراً في العقود الأخيرة من كونها واحدة من أكثر الرياضات شعبية إلى رياضة لم تعد تحظى باهتمام العديد من الجهات المعنية».