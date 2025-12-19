السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت عن خلافه مع صلاح: تجاوزنا الأمر والأفعال أبلغ من الأقوال

سلوت عن خلافه مع صلاح: تجاوزنا الأمر والأفعال أبلغ من الأقوال
19 ديسمبر 2025 15:39

ليفربول (رويترز)
أكد أرني سلوت مدرب ليفربول عدم وجود أي خلافات مع محمد صلاح، عقب الانتقادات التي وجهها ​الأخير للنادي، مشيراً قبل أن يحلّ فريقه ‌ضيفاً على توتنهام في الدوري ​الإنجليزي لكرة القدم غداً ⁠السبت، إلى أن الطرفين «تجاوزا الأمر تماماً».
ولعب صلاح دوراً محورياً في الفوز 2-صفر على برايتون ⁠آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي، ⁠رغم الأجواء المتوترة التي سبقت المباراة عقب الانتقادات الحادة التي وجهها اللاعب ​المصري للنادي.
وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة: «قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن التشكيلة ​وأول تبديل أجريته. الآن لديه ‍بطولة أمم أفريقيا وسيخوض مباريات كبيرة، لذا من العدل تركيز كل الاهتمام عليها».
واعتماداً على مدى ‍تقدم منتخب مصر ⁠في بطولة أمم ​أفريقيا، قد يغيب صلاح عن سبع مباريات بداية من ​مواجهة الغد.
ويحتل فريق المدرب سلوت ‍المركز السابع برصيد 26 نقطة، بفارق عشر نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يأتي توتنهام في المركز 11 بفارق أربع نقاط خلف ليفربول.

