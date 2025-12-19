السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد المصري يعلن رحيل علاء نبيل

الاتحاد المصري يعلن رحيل علاء نبيل
19 ديسمبر 2025 16:29

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كأس أفريقيا.. حلم وأزمة وعودة منتظرة!
الأقصر تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على معابد الكرنك غداً الأحد


أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعدم تجديد تعاقده، والذي استمر لمدة عامين.
وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي: «في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد وعلاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية الشهر الحالي».
وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمناً ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

مصر
كرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
آخر الأخبار
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
روبيو يستقبل محمد بن عبد الرحمن
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©