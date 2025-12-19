الاتحاد المصري يعلن رحيل علاء نبيل



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعدم تجديد تعاقده، والذي استمر لمدة عامين.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي: «في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد وعلاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية الشهر الحالي».

وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمناً ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.