السبت 20 ديسمبر 2025
الرياضة

الشارقة يحافظ على صدارة دوري السلة

الشارقة يحافظ على صدارة دوري السلة
19 ديسمبر 2025 16:38

 
علي معالي (أبوظبي)

حافظ الشارقة على صدارة دوري السلة، بعد الفوز على الوصل 100-70 في «الجولة العاشرة»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «19 نقطة» من 9 انتصارات والخسارة مرة واحدة.
قدم الشارقة مباراة جيدة، انتهى الربع الأول بالتعادل 28-28، وجاء قوياً بين الفريقين، واستطاع الشارقة حسم المباراة في الأرباع الثاني والثالث والرابع «26-5 و24-17 و22-20»، وأثبت «الملك» أنه يملك مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب القادرين على تقديم الأفضل خلال الموسم مع المدرب عبدالحميد إبراهيم صاحب الخبرات المتراكم.
وواصل شباب الأهلي مطاردة الشارقة، بالتفوق على النصر 101-73، ونجح «الفرسان» في تعويض خسارته في الدور الأول بنتيجة 79-73، وفرض شباب الأهلي سيطرته على الملعب، وتفوق في الأرباع الثلاثة الأولى 20-17 و24-12 و31-16 وتقدم النصر في الربع الأخير 28-26، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «18 نقطة»، والنصر إلى «17 نقطة».

 

الإمارات
دوري السلة
الشارقة
الوصل
شباب الأهلي
النصر
