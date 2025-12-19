السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تشيلسي يعتبر ترشيحه لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي «مجرد تكهنات»

مدرب تشيلسي يعتبر ترشيحه لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي «مجرد تكهنات»
19 ديسمبر 2025 17:46

 
لندن (د ب أ)


استبعد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي ما وصفه بتكهنات خالصة حول إمكانية توليه تدريب مانشستر سيتي خلفاً للمدرب الحالي الإسباني بيب جوارديولا.

وكانت تقارير أشارت إلى أن سيتي وضع المدرب الإيطالي على قائمة المرشحين لخلافة جوارديولا، حال رحيله في نهاية الموسم الحالي.
وعمل ماريسكا مدرباً لفريق الشباب تحت 23 عاماً، ثم مساعداً لمدربه السابق في مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي في عام 2023.
ويأتي ذلك بعد أيام من رفض ماريسكا توضيح تصريحات بدت وكأنها انتقادات لعدم تلقيه الدعم الكافي من إدارة النادي، وهو ما زاد من التكهنات حول توتر العلاقات داخلياً في النادي.
ورداً على سؤال حو ارتباط اسمه بمانشستر سيتي قبل مباراة السبت لتشيلسي أمام نيوكاسل، قال ماريسكا: «هذا لا يؤثر عليّ، إنها تكهنات بحتة».
وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لا وقت لمثل هذه الأمور، فلديّ عقد هنا حتى 2029، وتركيزي ينصب على النادي، وأنا فخور بأن أكون هنا».
وأضاف: «إنها تكهنات، فمنذ أسبوع نفسي الشيء مع يوفنتوس، ولا أعير اهتماماً لأنني أعرف أنه غير حقيقي».
وقال ماريسكا: «من المهم أن نفهم سبب وجود الأخبار، فهذا ليس عملي، ولا أهتم على الإطلاق، واللاعبون يركزون على مباراة نيوكاسل».
ولدى سؤال ماريسكا عما إذا كان يمكنه أن يعد بالبقاء مع تشيلسي الموسم المقبل قال: «قطعاً، نعم، لديّ عقد حتى 2029».
وأضاف: «هذه مجرد تكهنات، ليس لديّ المزيد لأضيفه، ولا أعير اهتماماً، ولو واصلنا الحديث عن هذا فمعناه أنني أعير اهتماماً، وأنا فقط أركز على مباراة نيوكاسل وعلى عملي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
