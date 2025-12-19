بعثة تونس تتوجه إلى المغرب لخوض كأس أفريقيا



تونس (د ب أ)



تتوجه بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة إلى العاصمة المغربية الرباط في رحلة خاصة، انطلاقاً من مطار طبرقة، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي تقام خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وتضم بعثة نسور قرطاج 28 لاعباً من بينهم 4 حراس مرمى والجهاز الفني بقيادة المدرب سامي الطرابلسي وأعضاء من اتحاد الكرة.

وأنهى «نسور قرطاج» معسكره التدريبي بمدينة طبرقة شمال غرب تونس الخميس بملاقاة منتخب بوتسوانا في مباراة ودية انتهت بفوز تونس بهدفين لهدف.

ويستهل منتخب تونس حامل لقب نسخة 2004 على أرضه، مشواره في البطولة القارية ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة أوغندا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مولاي عبدالله في الرباط، قبل أن تلتقي نيجيريا يوم 27 ديسمبر الجاري على ملعب فاس ثم تختتم مبارياتها بالدور الأول بملاقاة تنزانيا في الرباط يوم 30 من الشهر ذاته.

وهذه هي المشاركة رقم 22 لتونس في كأس أمم أفريقيا ورقم17 على التوالي، وهو رقم قياسي.