مدرب جديد لمنتخب التشيك



براغ (أ ف ب)



عيّن ميروسلاف كوبيك مدرباً للمنتخب التشيكي لكرة القدم لمدة عامين ونصف، لقيادته في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في مارس المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي.

وسيحلّ كوبيك (74 عاماً) بدلاً من إيفان هاشيك الذي قاد المنتخب في التصفيات، وأقيل بعد هزيمة مذلة على أرضه أمام جزر فارو 1-2 في أكتوبر.

واحتل المنتخب التشيكي المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة، بفارق ست نقاط خلف كرواتيا، ليحجز مكانه في الملحق حيث سيواجه إيرلندا في براغ في 26 مارس.

وقال كوبيك للصحفيين «سنفعل كل ما بوسعنا لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم».

وأضاف «هذه مهمتي وعليّ أن أتعامل معها، أسميها لعبة الحظ، لكنني متفائل وأعتقد أننا سننجح».

وفي حال فوز المنتخب التشيكي على نظيره الإيرلندي، سيواجه إما الدنمارك أو مقدونيا الشمالية في المباراة الفاصلة في براغ في 31 مارس.

وسيلعب الفائز في هذه المواجهة ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

ويُعد كوبيك، الحارس السابق، من المدربين الذين عملوا بشكل أساس مع أندية الدوري التشيكي الممتاز، وكانت آخر تجربة له مع فيكتوريا بلزن قد انتهت في سبتمبر بعد سلسلة من النتائج السيئة.

كما قاد فيكتوريا بلزن إلى ربع نهائي مسابقة كونفرنس ليج في 2024 وإلى الدور ثمن النهائي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» هذا العام.

وقال بافيل ندفيد، لاعب وسط لاتسيو ويوفنتوس الإيطاليين السابق والمدير العام للمنتخب، إن كوبيك كان خياره الأول.

وأضاف ندفيد «لقد حقق نجاحاً كبيراً في البطولات الأوروبية خلال العامين الماضيين».

وتابع «لديّ رؤية واضحة بشأن مدرب المنتخب الوطني، وكوبيك يلبي جميع المعايير».

يُذكر أن التشيك شاركت في جميع نسخ كأس أوروبا منذ استقلالها عام 1993، لكنها تأهلت إلى كأس العالم مرة واحدة فقط في 2006، حين خرجت من دور المجموعات.