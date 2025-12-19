كرة القدم والسلة الفيجيتال والروبوتات تدشن «ألعاب المستقبل» في أبوظبي



أبوظبي (وام)



انطلقت منافسات دورة ألعاب المستقبل - أبوظبي 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والمستمرة إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، يتنافسون ضمن 11 فئة تجمع بين المنافسات الحية والألعاب الرقمية، على جوائز مالية تقارب 5 ملايين دولار.



وشهد اليوم الافتتاحي إقامة منافسات مكثفة في عدد من الرياضات الفيجيتال، التي تمزج بين التنافس الرقمي والأداء البدني، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت داخل قاعات المعرض.

ومن بين أبرز المنافسات التي أقيمت في اليوم الأول مواجهات لعبة موبا على الكمبيوتر والهاتف المحمول، وكرة القدم الفيجيتالية المدعومة من «أدنوك»، وكرة السلة الفيجتال 3x 3 المقدّمة من M42، ومنافسات ساحات القتال الرقمية على الكمبيوتر والهاتف المحمول.

ومع ختام اليوم الأول، خطفت منافسات معركة الروبوتات الأنظار، حيث تمكن نادي فيرس روك من حسم إحدى المواجهات خلال دقيقتين ونصف دقيقة فقط، باستخدام روبوت عملاق يزن 110 كيلوجرامات، ليضمن التأهل إلى الدور التالي.



وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لفيجيتال إنترناشونال: «تمثل ألعاب المستقبل الرؤية المتكاملة لرياضة الغد، حيث أُنشئت لتشكيل منصة عالمية تستعرض نموذجاً جديداً للمنافسة الرياضية، يتم تطويره وصقله بصورة مستدامة للوصول إلى أعلى المستويات، وما نشهده اليوم في أبوظبي هو تجمع عالمي لرياضيين يتنافسون عبر الرياضة البدنية والتكنولوجيا والرياضات الرقمية، في صورة تعكس أسلوب الجيل القادم في التدريب والمنافسة والتواصل».