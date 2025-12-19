السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

حسام عوار يغيب عن الجزائر في كأس أفريقيا

حسام عوار يغيب عن الجزائر في كأس أفريقيا
19 ديسمبر 2025 19:00

 

الجزائر (أ ف ب)

يغيب لاعب الوسط الدولي الجزائري حسام عوار عن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في نسختها الخامسة والثلاثين التي تنطلق في المغرب الأحد، جراء تعرضه لإصابة عضلية، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي.
وكشف الاتحاد أن حيماد عبدلي (26 عاماً) لاعب أنجيه الفرنسي، سيحل بدلاً من عوار (27 عاماً) الذي يدافع عن ألوان نادي جدة السعودي، في قائمة منتخب «ثعالب الصحراء»
وقال في بيان «تعرض لاعب خط الوسط حسام عوار لآلام عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية مساء الخميس، والتي أكدت تعرضه لإصابة».
وأضاف «وبناء على ذلك، تقرر صباح الجمعة إعفاء اللاعب من التربص التحضيري للمنتخب الوطني وغيابه عن المشاركة في نهائيات كاس أمم أفريقيا 2025».
وتابع «وقرر مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استدعاء اللاعب حيماد عبدلي لتعويض عوار ضمن قائمة الخضر استعداداً للاستحقاق القاري المقبل».
وأوقعت القرعة منتخب الجزائر، المتوج باللقب عامي 1990 و2019، في المجموعة الخامسة إلى جانب السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.
وشهدت النسختين السابقتين في الكاميرون 2021 وكوت ديفوار 2023 ظهوراً مخيباً لمنتخب «الخضر» إذ ودّع المنافسات من الدور الأول في كلتيهما متعادلاً بثلاث مباريات وخسر مثلها.

