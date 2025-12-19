جوارديولا «متحمس» لمستقبل السيتي ولا يفكر في الرحيل



مانشستر (أ ف ب)



قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن رحيله عن الفريق «ليس مطروحاً على الطاولة» في الوقت الحالي، إذ يركّز على استعادة لقب الدوري الممتاز.

ويرتبط جوارديولا (54 عاماً) بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2026-2027، لكن التقارير أشارت إلى أن إدارة السيتي تدرس أسماء بديلة، في حال قرر المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني المغادرة مع نهاية الموسم الحالي.

ويُعدّ الإيطالي إنتسو ماريسكا، المساعد السابق لجوارديولا ومدرب تشيلسي الحالي، من أبرز المرشحين لتولي المهمة، حسب تقارير إعلامية.

ولم يُظهر جوارديولا، خلال حديثه للصحفيين، أي مؤشر على قرب نهاية حقبته مع السيتي العائد للمنافسة على الألقاب الكبرى بعد موسم مخيب العام الماضي.

وسيتمكن السيتي من اعتلاء صدارة الدوري، ولو لساعات معدودة، في حال فوزه على ضيفه وستهام المتعثر السبت.

كما وضع الفريق قدماً في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ريال مدريد 2-1 في العاصمة الإسبانية مطلع الشهر، وحجز الأربعاء مكانه في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال جوارديولا متحدثاً عن مستقبله «النادي يجب أن يكون مستعداً، لكن هذا الموضوع ليس مطروحاً الآن».

وأضاف «أتفهم السؤال عند نهاية العقد، لكن كما قلتم تماماً، لديّ 18 شهراً، وأنا سعيد للغاية ومتحمس لتطور الفريق ووجودي هنا».

ويحتل السيتي المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، بعد سلسلة من ستة انتصارات توالياً في جميع المسابقات.

ورأى جوارديولا أن فريقه الشاب بحاجة للتحسن إذا أراد مجاراة الفرق السابقة التي أحرز معها ستة ألقاب دوري خلال نحو عشر سنوات في السيتي.

وقال «حتى عندما لم تكن النتائج جيدة، قلت إن هناك العديد من الأمور الإيجابية، في طريقة لعبنا، ما زلنا لسنا بالمستوى المطلوب للتنافس على الألقاب، لكن هناك هامش للتطور، وهذا أمر جيد».

وأكد جوارديولا غياب العديد من عناصره أبرزهم الإسباني رودري، الحائز على الكرة الذهبية عام 2024، والبلجيكي جيريمي دوكو وجون ستونز عن مواجهة وستهام.