أبطال «الفورمولا-1» للزوارق السريعة يتنافسون في «أسبوع الشارقة»



الشارقة (وام)



برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» على ضفاف بحيرة خالد، والذي يتضمن الجولة النهائية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1» - الطريق إلى الشارقة في نسختها الـ24 التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وتستمر 3 أيام بمشاركة 20 متسابقاً من أفضل نجوم السباقات يمثلون 10 فرق عالمية.

وتُعد بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا-1» سلسلة من السباقات الدولية المصممة للزوارق أحادية الراكب، ويشارك هذا العام عدد من الفرق الإماراتية في المنافسة على اللقب من بينها «فريق الشارقة» التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الفرق حالياً ويتألف الفريق من الكندي راستي وايت المصنف رابعاً على مستوى الفرق والإستوني ستفيان أراند والفنلندي فيليب رومس.

كما يخوض المنافسة فريق «أبوظبي» التابع لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الفرق، ويمثله الثلاثي راشد القمزي ومنصور المنصوري وإيريك ستارك إلى جانب ذلك، ويشارك «فريق الفيكتوري» التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يحتل صدارة تصنيف الفرق حتى الآن، ويمثله المتسابقون أحمد الفهيم وأليك ويكستورم وشون تورينتي الذي يتصدر تصنيف المتسابقين الفرديين هذا الموسم.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إنه على مدى أكثر من عقدين جسّد «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز وترسيخ حضور الإمارة على خريطة السياحة العالمية، وأصبحت إمارة الشارقة الوجهة الختامية المفضّلة لأبطال الرياضات المائية والبحرية ورسّخت موقعها وجهة ريادية في عالم الرياضة والفعاليات الكبرى.

وأضاف أن التكامل بين الرياضة والسياحة أصبح محرّكاً للتنمية الاقتصادية المستدامة مدعوماً ببنية تحتية متطورة وبرامج رعاية للمواهب المحلية والدولية، وانعكس ذلك في نشاط قطاع الضيافة وحيوية الوجهات البحرية والمائية وتنامي الحركة الاقتصادية والتجارية وتزايد التفاعل المجتمعي مع الحدث، حيث تُسهم مثل هذه الفعاليات الكبرى سنوياً في رفع نسب إشغال المنشآت الفندقية والتي وصلت في إمارة الشارقة إلى حوالي 69% في العام الماضي 2024 ،ووصل عدد نزلاء الفنادق مع نهاية العام إلى أكثر من 1.6 مليون نزيل فندقي.

وبدأ الحدث الختامي للموسم «جائزة الشارقة الكبرى» اليوم بالصيغة الاعتيادية التي سجلت في المواسم الماضية بانطلاق التجارب الحرة وشاركت فيها جميع الزوارق على المسار المحدد في بحيرة خالد.

وتستأنف القوارب المشاركة غداً منافسات الحدث في يومه الثاني عبر سباق أفضل زمن بصيغته التقليدية الشهيرة «كسر الكيلو» ويتألف السباق من ثلاث مراحل تأهيلية حيث تتأهل الزوارق الـ 12 الأسرع من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية والتي بدورها تحدد الزوارق الستة الأسرع التي تتنافس في المرحلة الختامية لتحديد الزمن الأسرع وصاحب المركز الأول.

وفي النصف الثاني من يوم غد تنطلق سباقات السرعة «سبرينت ريس» التي ترسم شبكة انطلاق السباق الرئيس، وينطلق «سبرينت ريس 1» بمشاركة القوارب التي سجلت أفضل الأزمنة في مراكز محددة يليه «سبرينت ريس 2» بمشاركة القوارب الأخرى المؤهلة وسيسفر كل سباق عن تحديد خمسة زوارق من الأسرع زمنياً لتأخذ أماكنها ضمن المراكز العشرة الأولى عند انطلاق السباق الرئيس الأحد.

وكانت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة قد اطلقت أمس مبادرة لتشجير محمية المنتثر، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» لعام 2025، وذلك في إطار الدعم والتضامن مع البرنامج العالمي للتشجير الذي يتبناه الاتحاد الدولي للزوارق السريعة «الفورمولا-1»، حيث تم زراعة 100 شجرة بهدف المساهمة في تعزيز الاستدامة البيئية والحد من التلوث الكربوني.