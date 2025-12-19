السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الشارقة الرياضي» ينظم معسكراً في إسبانيا لثلاثة دراجين موهوبين

«الشارقة الرياضي» ينظم معسكراً في إسبانيا لثلاثة دراجين موهوبين
19 ديسمبر 2025 19:43


الشارقة (وام)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الدراجات، ضمن برنامج رعاية الموهوبين، معسكراً تدريبياً في مدينة جيرونا الإسبانية لثلاثة من الدراجين الموهوبين، هم عبدالله إبراهيم من نادي الحمرية، وسلطان سعود من نادي خورفكان، وسيف محمد من نادي الشارقة.
وتضمن المعسكر في أسبوعه الأول 20 ساعة تدريبية، على أن يرتفع المعدل في الأسبوع الثاني إلى 23 ساعة، ويهدف من الناحية الفنية إلى رفع الجاهزية العامة للاعبين، وتحسين القدرة على التحمل، وتطوير الأداء الفني، إضافة إلى إعدادهم بدنياً وفنياً للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في فبراير 2026، وبناء قاعدة قوية للموسم الرياضي.
وأكد محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن المعسكر الخارجي يأتي في إطار الحرص على تطوير مهارات وقدرات اللاعبين، والاهتمام بالعناصر المتميزة في اللعبة، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المشاركات الداخلية والخارجية باسم إمارة الشارقة.

الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
اتحاد الدراجات
إسبانيا
