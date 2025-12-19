وزارة الرياضة توقع اتفاقية تعاون لتعزيز «رياضات الفيجيتال»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أجرى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، يرافقه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، جولة ميدانية خلال فعاليات اليوم الأول من دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، اطّلعا خلالها على منافسات رياضات الفيجيتال ومستوى المشاركة في البطولة.

وأشاد معاليه بالمستوى التنظيمي والتنافسي الذي تشهده البطولة العالمية، مؤكداً أن ما تقدمه يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات مركزاً رائداً لرياضات المستقبل، ونموذجاً رياضياً متطوراً يدمج بين التفوق البدني والرقمي، وأوضح أن هذه البيئة التنافسية، التي تجمع مشاركين من مختلف دول العالم، تجسد توجهات وزارة الرياضة في دعم الابتكار، وتمكين الجيل القادم من الرياضيين، وتعزيز حضور الدولة في المشهد الرياضي العالمي.

وعلى هامش قمة رياضات الفيجيتال، وقّع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم اتفاقية تعاون بين وزارة الرياضة، وكلٍّ من شركتي فيجيتال إنترناشونال وأسباير الإمارات، بحضور نس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشيونال، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسبايروذلك امتداداً لنجاح تنظيم «دورة ألعاب المستقبل 2025 – أبوظبي»، وفي إطار دعم تطوير رياضات الفيجيتال والرياضات المستقبلية.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات الفيجيتال، من خلال التعاون في تنظيم الفعاليات الدولية المتخصصة، وتطوير مراكز التدريب واكتشاف المواهب، إلى جانب دعم الابتكار والبحث في التقنيات الرياضية الحديثة، كما تنسجم الخطوة مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الرياضي، وتمكين الشباب، وبناء منظومة رياضية مستدامة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.