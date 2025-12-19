السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وزارة الرياضة توقع اتفاقية تعاون لتعزيز «رياضات الفيجيتال»

وزارة الرياضة توقع اتفاقية تعاون لتعزيز «رياضات الفيجيتال»
19 ديسمبر 2025 19:46

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»
الحمادي بطل «سباق العمالقة» في كأس رئيس الدولة للقدرة


أجرى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، يرافقه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، جولة ميدانية خلال فعاليات اليوم الأول من دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، اطّلعا خلالها على منافسات رياضات الفيجيتال ومستوى المشاركة في البطولة.
وأشاد معاليه بالمستوى التنظيمي والتنافسي الذي تشهده البطولة العالمية، مؤكداً أن ما تقدمه يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات مركزاً رائداً لرياضات المستقبل، ونموذجاً رياضياً متطوراً يدمج بين التفوق البدني والرقمي، وأوضح أن هذه البيئة التنافسية، التي تجمع مشاركين من مختلف دول العالم، تجسد توجهات وزارة الرياضة في دعم الابتكار، وتمكين الجيل القادم من الرياضيين، وتعزيز حضور الدولة في المشهد الرياضي العالمي.
وعلى هامش قمة رياضات الفيجيتال، وقّع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم اتفاقية تعاون بين وزارة الرياضة، وكلٍّ من شركتي فيجيتال إنترناشونال وأسباير الإمارات، بحضور نس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشيونال، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسبايروذلك امتداداً لنجاح تنظيم «دورة ألعاب المستقبل 2025 – أبوظبي»، وفي إطار دعم تطوير رياضات الفيجيتال والرياضات المستقبلية.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات الفيجيتال، من خلال التعاون في تنظيم الفعاليات الدولية المتخصصة، وتطوير مراكز التدريب واكتشاف المواهب، إلى جانب دعم الابتكار والبحث في التقنيات الرياضية الحديثة، كما تنسجم الخطوة مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الرياضي، وتمكين الشباب، وبناء منظومة رياضية مستدامة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

 

الإمارات
أبوظبي
دورة ألعاب المستقبل
أحمد بالهول الفلاسي
سهيل بن بطي
آخر الأخبار
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
روبيو يستقبل محمد بن عبد الرحمن
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©