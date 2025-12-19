السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبا الحصن يعزز صدارة دوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام العربي

دبا الحصن يعزز صدارة دوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام العربي
19 ديسمبر 2025 20:11

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

عزز دبا الحصن صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه العربي بثلاثة أهداف، في انطلاق الجولة العاشرة، والتي شهدت أيضاً عودة الإمارات إلى سكة الانتصارات، بتغلبه على مضيفه مصفوت 1-0.
وتستكمل منافسات الجولة مساء السبت بإقامة 5 مباريات تجمع الذيد مع مجد، والعروبة مع حتا، والاتفاق مع الفجيرة، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، فيما يلتقي جلف يونايتد مع يونايتد على ملعب مدينة دبي الرياضية.
وحسم دبا الحصن المواجهة مبكراً أمام العربي، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بـ «ثنائية» حملت توقيع جواو أوليفيرا في الدقيقتين 13 و33، قبل أن يعزز جويلهرم ماتوس التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، ليرفع الحصن رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد العربي عند 15 نقطة، متراجعاً إلى المركز الرابع.
وعلى ملعب مصفوت في عجمان، استعاد فريق الإمارات نغمة الفوز الغائبة عنه خلال الجولات الأربع الماضية، بتغلبه على مضيفه مصفوت بهدف سجله لينادرو سيلفا في الدقيقة 46، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 16 نقطة ويتقدم مؤقتاً إلى مركز «الوصافة»، في حين بقي مصفوت في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الإمارات
مصفوت
