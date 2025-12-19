لاعب صيني يتلاعب في نتائج 22 مباراة!



لندن (أ ب)



جرى معاقبة لاعب التنس الصيني بانج لينلونج بالإيقاف لمدة 12 عاماً، مع تغريمه 110 آلاف دولار، بسبب تلاعبه بنتائج 22 مباراة خلال 5 أشهر.

وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، أن بانج «25 عاماً، اعترف بالتلاعب بنتائج 5 مباريات في بطولات من المستوى الأدنى، ومحاولة التلاعب بنتائج مباريات لاعبين آخرين، في 11 مباراة أخرى، 6 منها كانت نتائجها قد تم التلاعب بها أيضاً.

وحدث التلاعب بنتائج المباريات خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2024 حسبما ذكرت الوكالة، وخلال تلك الفترة، شارك بانج في بطولات الاتحاد الدولي للتنس بتركيا وهونج كونج والصين، وخسر في التصفيات المؤهلة لبطولة واحدة من بطولات التحدي التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين، وهي بطولة جينان المفتوحة في الصين.

ولم تدرج الوكالة الدولية لنزاهة التنس المباريات التي تم التلاعب بنتائجها، والمرتبطة ببانج، الذي وصل إلى أعلى تصنيف له في مسيرته بالمركز 1316 العام الماضي، ومن المقرر أن يستمر إيقافه حتى عام 2036، بما في ذلك الفترة التي أمضاها بالفعل تحت عقوبة الإيقاف المؤقت، كما تم تعليق 000ر70 ألف دولار من غرامته البالغة 000ر110 دولار.

وتم منع اللاعب من اللعب أو التدريب أو حضور أي فعالية تنظمها هيئات التنس الكبرى أو الاتحادات الوطنية.