المغرب تستقبل مشجعي كأس أفريقيا بمهرجان موسيقي



الرباط (د ب أ)



تفتتح المملكة المغربية منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بعرض موسيقي ضخم ومبهر، حيث يقود النجمان العالميان «فرينش مونتانا» و«دافيدو» حفلاً غنائياً رفيع المستوى في منطقة المشجعين بالعاصمة الرباط، السبت.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بالتعاون مع شركة «توتال إنيرجيز» والمملكة المغربية، عما وصف بأنه أحد أكثر البرامج الترفيهية طموحاً في تاريخ البطولة، مما يحول فترة الاستعداد لانطلاق الكأس الأفريقية إلى احتفالية قارية تجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ليجمع بين نخبة من ألمع الأسماء في سماء الموسيقى الأفريقية والعالمية، بمن في ذلك النجمة المغربية الصاعدة دعاء لحياوي، والفنان المتألق «سيز»، بالإضافة إلى الفنان الشهير «لارتيست».

ويؤكد المنظمون أن هذا التنوع في قائمة الفنانين يعكس هدفهم الرامي إلى تعزيز الوحدة الأفريقية والإبداع ودور الشباب، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق أكبر حدث رياضي في القارة السمراء.

وتسعى المملكة المغربية من خلال هذا الحدث إلى رسم ملامح البطولة قبل صافرة البداية، واستعراض طاقتها الثقافية الحيوية عبر مزيج من الألحان العصرية وموسيقى «أفروبيتس» والبوب والمؤثرات التقليدية.

ويعد حفل الرباط الحدث الأبرز في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وصمم خصيصاً لجمع المشجعين من كافة أنحاء أفريقيا وخارجها.

وسيكون «فرينش مونتانا»، مغني الراب المقيم في الولايات المتحدة والأميركي من أصول مغربية، النجم الرئيسي للحفل في عودة رمزية إلى موطنه الأصلي، بعدما استطاع هذا الفنان بناء قاعدة جماهيرية عالمية واسعة من خلال ألبومات تصدرت القوائم مثل «إكسكيوز ماي فرينش» و«جنجل رولز»، وأغان حققت مليارات المشاهدات مثل «أنفورجيتيبول».

وبفضل حضوره الدائم في كبرى الاحتفالات العالمية مثل جوائز «بي إي تي» وجوائز «بيلبورد» الموسيقية، يمنح «فرينش مونتانا» صبغة عالمية للاحتفالات الافتتاحية، حيث يتوقع أن يقدم أحد أقوى العروض في تلك الأمسية.

كما سيشارك النجم النيجيري «دافيدو» في إحياء هذا الحفل الكبير بالرباط، بصفته أحد أكثر الفنانين المعاصرين تأثيرا في القارة الأفريقية.

وقد ساهم «دافيدو» بشكل فعال في صعود موسيقى «أفروبيتس» على الساحة الدولية من خلال ألبوماته الشهيرة مثل «أجود تايم» و«أبتر تايم» و«تايملس».

ومن خلال جولاته العالمية وجوائزه المتعددة من «إم تي في أفريقيا» و«بي إي تي»، يجسد حضور «دافيدو» الفخر القاري الذي يسعى المغرب لإبرازه في هذه النسخة من البطولة.

وتمثل الفنانة المغربية دعاء لحياوي صوت الجيل الجديد في المملكة، حيث أصبحت من أبرز المواهب الشابة التي تمزج بين موسيقى البوب والهوية المغربية الأصيلة، وقد حققت أغانيها عشرات الملايين من المشاهدات عبر الإنترنت وشاركت في العديد من الفعاليات الدولية الكبرى.

ويهدف إشراكها في هذه الاحتفالات إلى تسليط الضوء على الديناميكية الثقافية للمغرب ودعم المواهب المحلية على مسرح عالمي. وينضم إليهم الفنان «سيز»، المعروف بأسلوبه الذي يدمج بين الراب والبوب العصري والمؤثرات الأفريقية الحديثة، وهو أحد أكثر الأسماء صعودا على المنصات الرقمية، ويمثل موجة جديدة من الفنانين الأفارقة المرتبطين بالتوجهات العالمية مع الحفاظ على جذورهم الثقافية القوية، ومن المنتظر أن يضفي طاقة شبابية وحيوية كبيرة على منطقة المشجعين.

أما الفنان الفرنسي المغربي «لارتيست»، فيضيف مزيدا من التنوع إلى قائمة المشاركين، وهو المعروف بدمجه للأنواع الموسيقية واللغات والثقافات المختلفة، وقد أنتج العديد من الألبومات والأغاني التي حققت مبيعات قياسية ومئات الملايين من المشاهدات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ويتماشى أداؤه مع الرؤية الشاملة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، باعتبارها بطولة قائمة على التنوع والتبادل والخبرات المشتركة.