توماس فرانك: «لا حل سريع» لمشاكل توتنهام!



لندن (أ ف ب)



أكّد المدرب الدنماركي لتوتنهام توماس فرانك، أنه يحظى بدعم مجلس إدارة، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد حل سريع لمشكلات فريقه الذي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بعد بداية واعدة في فترة توليه المهمة، تراجع توتنهام إلى المركز الحادي عشر في الدوري، وتعرض لهزيمة ثقيلة أمام نوتنجهام فورست 0-3 في المباراة الأخيرة.

زيارة ليفربول إلى شمال لندن السبت قد لا تثير الخوف، كما فعلت قبل 12 شهراً عندما اكتسح «الريدز» توتنهام 6-3 في طريقهم للتتويج باللقب.

لكن الفريق اللندني حقق فوزاً واحداً فقط على أرضه في الدوري منذ المرحلة الافتتاحية للموسم.

قال فرانك «أود أن أقول لجماهير توتنهام، إنه لشرف أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع الذي يتمتع بإمكانات هائلة، نريد أن نحقق ذلك، أنا أعمل على مدار الساعة للتأكد من أننا نقوم بكل شيء بشكل صحيح».

وأضاف: «أفضل الفرق تخلق قدرة على التحمل تجعلها قوية أمام الانتكاسات، هذا شيء نعمل عليه بجد. ليس هناك حل سريع».

ويُعد التغيير على مستوى المدربين كان سمة ثابتة في سعي توتنهام لتحقيق النجاح في السنوات الأخيرة.

حتى إنهاء انتظار النادي الذي دام 17 عاماً للفوز بلقب لم ينقذ الأسترالي أنج بوستيكوجلو في نهاية الموسم الماضي.

وقد صدرت بعض الدعوات بين جماهير توتنهام لإقالة فرانك، لكنه قال إن الأمر يتطلب جهداً جماعياً لتغيير الوضع.

وتابع الدنماركي: «أشعر بالدعم، شعرت بذلك طوال الوقت، لم يتغير رأيي، نحن في مرحلة بناء، قلت ذلك مرات عديدة، أنا أكثر من ينتقد نفسه، لكن لدينا الكثير من الأشخاص الذين يجب أن يقدموا أداءً جيداً».

وأردف: «أنا مرتاح وواثق من أنني سأصلح الوضع، لكنه ليس مجرد دوري، وعندما يحقق هذا النادي النجاح، سيكون هناك العديد من الأشخاص الجيدين يعملون معاً ومتوافقين لسنوات».