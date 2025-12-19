بطل كوت ديفوار يغيب عن كأس أفريقيا



الرباط (رويترز)



اُستبعد سيباستيان هالر مهاجم كوت ديفوار، الذي قادت أهدافه منتخب بلاده لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الأخيرة، من المشاركة ​في البطولة التي تنطلق الأحد في ‌المغرب للإصابة.

وأصيب المهاجم في عضلات الفخذ ​الخلفية خلال مباراة مع ⁠فريقه أوتريخت ‌أمام بريدا في الدوري الهولندي يوم الأحد الماضي، وكان يخضع للعلاج في معسكر المنتخب الوطني في ماربيا بإسبانيا هذا الأسبوع.

لكن اتحاد ⁠كوت ديفوار قال إن إصابة ⁠هالر (31 عاماً) ستبعده عن الفريق، وتم استدعاء مهاجم أستون فيلا إيفان جيسان (24 عاماً) ​بدلاً منه.

وأعلن بروسيا دورتموند الألماني في أغسطس الماضي انتقال هالر بشكل دائم إلى أوتريخت بعد ثلاث سنوات قضاها مع دورتموند.

ولعب هالر دوراً مثيراً ​ومؤثراً في نجاح ‍كوت ديفوار قبل عامين، وذلك بعد تعافيه من السرطان ليستأنف مسيرته، ثم تعافى أيضاً من إصابة في الكاحل في بداية ‍نسخة 2023، ليعود للفريق في ⁠الأدوار الإقصائية، ويسجل هدف ​الفوز في قبل النهائي والنهائي.

وأصيب هالر بسرطان الخصية بعد ​وقت قصير من انضمامه لدورتموند قادماً من أياكس ‍أمستردام في يوليو 2022.

وخضع في الشهور التالية لجراحتين وعلاج كيميائي قبل العودة للملاعب في أوائل عام 2023.

وتستهل كوت ديفوار رحلة الدفاع عن لقبها أمام ‌موزامبيق في مراكش يوم الأربعاء المقبل.