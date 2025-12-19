السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
برشلونة يخطط لمفاجأة فليك!

برشلونة يخطط لمفاجأة فليك!
19 ديسمبر 2025 21:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

بعد بعض «النكسات»، عاد برشلونة إلى المسار الصحيح مع نهاية عام 2025، وكان هذا سبباً كافياً لإدارة النادي الكتالوني لمكافأة المدرب الناجح هانزي فليك، ورغم أن فليك مدد عقده حتى عام 2027، في مايو الماضي، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا يضع بالفعل خططاً جديدة للفريق.
وبحسب صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، يرغب بطل إسبانيا الحالي في تمديد عقد فليك «60 عاماً»، حتى عام 2028، بالإضافة إلى ضم لاعبين جدد، لكن مشكلة برشلونة تكمن في الضائقة المالية، حيث لا يزال يفتقر إلى المال اللازم لذلك.
وينتهي عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «37 عاماً»، بنهاية الموسم، ويبدو رحيله وشيكاً، أما مهاجم بايرن ميونيخ، هاري كين «32 عاماً»، ليس هدفاً جدياً رغم الإشاعات، بينما يحلم فليك وإدارة النادي الإسباني بالتعاقد مع خوليان ألفاريز «25 عاماً، ويكلف اللاعب الأرجنتيني نجم أتلتيكو مدريد ما لا يقل عن 100 مليون يورو.
وتولى فليك تدريب برشلونة منذ صيف 2024 وفاز بالثلاثية المتمثلة في لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر في موسمه الأول، وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد إنتر ميلان الإيطالي.
وفي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يعاني برشلونة، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بعد 6 جولات في مرحلة الدوري، وتعرض الفريق لهزيمتين مؤلمتين أمام باريس سان جيرمان (1-2) وتشيلسي (0-3)، ومع ذلك، يتصدر برشلونة بقيادة فليك ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانزي فليك
خوان لابورتا
