هدف يفصل مبابي عن كتابة التاريخ في ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل كيليان مبابي هدفيه 57 و58 في عام 2025، في فوز ريال مدريد على تالافيرا، أحد أندية الدرجة الثالثة، في كأس ملك إسبانيا، ليصبح على بُعد هدف من رقم كريستيانو رونالدو القياسي مع ريال مدريد.

وقدم مبابي في 2025 مستوى مذهلاً، بعد انضمامه إلى ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث كانت هناك بعض علامات الاستفهام حول اللاعب الفرنسي، وقدرته على اللعب إلى جانب فينيسيوس جونيور، ورغم أنه استغرق بضعة أشهر للتأقلم تماماً، إلا أنه من الواضح أن مبابي أصبح الآن الرجل الأول في مدريد، متقدماً على فينيسيوس وجود بيلينجهام .

منذ بداية عام 2025، سجل الآن 58 هدفاً على مستوى الأندية، وهو أقل بهدف واحد فقط من أفضل عام سجل فيه رونالدو أهدافاً على الإطلاق .

وبلغ رونالدو ذروة تألقه التهديفي في عام 2013، حيث سجل 59 هدفاً مع ريال مدريد في جميع المسابقات، وبإضافة الأهداف الدولية، وصل رصيده إلى 69 هدفاً في ذلك العام، وليس من المستغرب أن يكون عدد الأهداف الـ59 التي سجلها رونالدو على مستوى الأندية في عام 2013 رقماً قياسياً لنادي ريال مدريد، ومع ذلك، ومع تبقي مباراة فقط، وبفارق هدف مع مبابي، بات رقمه القياسي مهدداً بالتحطيم .

ويخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة في عام 2025 ضد إشبيلية بداية الأسبوع المقبل، حيث سيكون الفرنسي بلا شك أكثر تعطشاً من أي وقت مضى للتسجيل، وتجدر الإشارة إلى أن مبابي سجل في مباراتيه السابقتين ضد إشبيلية، ما يمنحه بلا شك دفعة معنوية قبل مباراة نهاية الأسبوع.

وبينما يمكن لمبابي أن يُحطم رقم رونالدو القياسي في عام ميلادي بداية الأسبوع المقبل، لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه ليعادل أرقامه القياسية الأخرى مع ريال مدريد، وفي 438 مباراة، سجل قائد منتخب البرتغال رقماً قياسياً بلغ 450 هدفا للنادي، بمعدل هدف كل 84 دقيقة طوال مسيرته مع ريال مدريد.



هدافو ريال مدريد في عام

1 - كريستيانو رونالدو (2013): 59

2 - كيليان مبابي (2025): 58

2 -كريستيانو رونالدو (2012): 58

4 - كريستيانو رونالدو (2014): 56

5 -كريستيانو رونالدو (2015): 54