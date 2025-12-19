مدرب أرسنال يثق في قدرة جيوكيريس على الوصول إلى مستوى أفضل



لندن (د ب أ)



دافع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي عن مهاجمه السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي يواجه ضغوطاً، متوقعاً أن يقدم أداءً مختلفاً في النصف الثاني من الموسم.

ويعد مستوى جيوكيريس محل نقاش مستمر منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي في الصيف، حيث لم يسجل سوى 6 أهداف مع ناديه الجديد. وعلى الرغم من ابتعاده عن التسجيل في 5 مباريات منذ عودته من الإصابة في أوتار الركبة، يعتقد مدرب أرسنال أن هناك مؤشرات إيجابية على تطور التفاهم بين جيوكيريس «28 عاماً» وزملائه في الفريق.

وسئل عما إذا كان يتوقع أن ينتقل جيوكيريس إلى مستوى آخر في النصف الثاني من الموسم قبل مباراة السبت أمام إيفرتون، ورد أرتيتا: «أعتقد ذلك».

وأضاف «أعتقد أن مستوى الاهتمام به لم يتغير منذ انضمامه وحتى اليوم، هذا أمر طبيعي»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتابع: «الجميع كان متحمساً لضم مهاجم صريح (رقم 9)، إلى النادي، وقمنا بذلك بضم لاعب يتمتع بسجل تهديفي مذهل، وعليه التأقلم مع الدوري».

وقال أيضاً: «لم يخض فترة إعداد للموسم، وكانت الأسابيع الأولى صعبة عليه، لأنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية، وهو لاعب يحتاج إلى ذلك ليقدم أفضل ما لديه». وأضاف: «ثم انطلق بقوة، وقدم أداءً رائعاً لفترة طويلة، ثم تعرض للإصابة لكنه عاد الآن».

وأضاف: «رأيت الكثير من الإيجابيات في المباراتين الأخيرتين، وعلينا أن نواصل فهمه بشكل أفضل في مواقف معينة، وهو أيضاً بحاجة إلى فعل الشيء نفسه، لكن هذا يحتاج إلى وقت، ونحن ندعمه بشكل كامل».

وقال أيضاً: «يمكنكم تخيل التأثير العالمي الذي ستواجهونه عند انضمامكم إلى نادٍ كبير، والتوقعات الهائلة التي ستلقى على عاتقكم، ولكن عليكم التعايش معها بعد ذلك». وتابع: «التعايش مع هذه التوقعات يختلف دائماً عما تتخيلونه، لكنه يفعل ذلك برغبة كبيرة، وبمستوى طاقة والتزام عالٍ، إنه أمر رائع للغاية، ونحن هنا لمساعدته».

واختتم المدرب قائلاً: «كلنا مررنا بهذه التجربة، وكلنا نحتاج إلى الوقت، ودائماً ما تكون هناك لحظات يسجل فيها المهاجمون أهدافاً أكثر أو أقل، لكن يجب أن نسانده».