السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال الشطرنج السريع والخاطف

ستة لاعبين وحكام يمثلون الإمارات (وام)
20 ديسمبر 2025 01:04

دبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، ضمن أكثر من 360 لاعباً ولاعبة من نخبة لاعبي العالم.
وأوضح اتحاد الشطرنج أن المنتخب الوطني يمثله في البطولة 3 لاعبين، هم سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج. كما يشارك 3 حكام مواطنين في إدارة منافسات البطولة، بعد اختيار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الدكتور سلطان علي الطاهر، مستشار الاتحاد الدولي، نائباً لرئيس لجنة حكام البطولة، إلى جانب الحكمين الدوليين فيصل الحمادي وسلمان الطاهر.
وأكد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الشطرنج، حرص الاتحاد على مشاركة اللاعبين في البطولات العالمية والقارية والعربية، لما تمثله من أهمية في صقل مهاراتهم وتحقيق مكاسب فنية، إلى جانب رفع تصنيفهم الدولي، واكتساب خبرات الاحتكاك مع مختلف مدارس وأساليب اللعب.

أخبار ذات صلة
«العين للشطرنج» يختتم بطولة «الثاني من ديسمبر»
«الأبيض» يتحدى «الأخضر» بحثاً عن برونزية العرب
المنتخب الوطني
الشطرنج
الشطرنج الخاطف
اتحاد الشطرنج
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©