3 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال الشطرنج السريع والخاطف

دبي (وام)



يشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، ضمن أكثر من 360 لاعباً ولاعبة من نخبة لاعبي العالم.

وأوضح اتحاد الشطرنج أن المنتخب الوطني يمثله في البطولة 3 لاعبين، هم سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج. كما يشارك 3 حكام مواطنين في إدارة منافسات البطولة، بعد اختيار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الدكتور سلطان علي الطاهر، مستشار الاتحاد الدولي، نائباً لرئيس لجنة حكام البطولة، إلى جانب الحكمين الدوليين فيصل الحمادي وسلمان الطاهر.

وأكد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الشطرنج، حرص الاتحاد على مشاركة اللاعبين في البطولات العالمية والقارية والعربية، لما تمثله من أهمية في صقل مهاراتهم وتحقيق مكاسب فنية، إلى جانب رفع تصنيفهم الدولي، واكتساب خبرات الاحتكاك مع مختلف مدارس وأساليب اللعب.