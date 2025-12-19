السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العين يختبر صدارة «أدنوك للمحترفين» أمام كلباء

العين يدافع عن قمة الدوري أمام كلباء (الاتحاد)
20 ديسمبر 2025 01:04

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستأنف «دوري أدنوك للمحترفين» مشواره من «الجولة التاسعة»، بعد توقف استمر قرابة شهر، حيث تنطلق المنافسات اليوم بثلاث مباريات تجمع بني ياس مع خورفكان، وعجمان مع دبا في الساعة الرابعة و50 دقيقة، فيما يلتقي العين مع كلباء في الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تتواصل الجولة غداً بمباراتي البطائح والنصر، والجزيرة والظفرة.

وقررت رابطة المحترفين تأجيل مواجهتي الوحدة مع الشارقة، وشباب الأهلي مع الوصل، إلى 10 و11 يناير المقبل، بسبب مشاركة الفرق الأربعة في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، و«دوري أبطال آسيا 2».
ويستعد ممثلو الكرة الإماراتية في البطولات القارية لجولة حاسمة، حيث يستقبل الشارقة فريق الهلال السعودي، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بينما يحل الوحدة ضيفاً على الغرافة القطري يوم الاثنين المقبل، ويلتقي شباب الأهلي مع السد القطري مساء الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، بدوره يواجه الوصل متصدر مجموعته في «دوري أبطال آسيا 2» ضيفه الوحدات الأردني يوم الأربعاء على استاد زعبيل.
وكان الدوري توقف منذ 22 نوفمبر الماضي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب، التي أنهاها في المركز الثالث، إلى جانب مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة الخليج تحت 23 عاماً بالدوحة، إضافة إلى إقامة مباريات ربع ونصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
وتتجه الأنظار في افتتاح الجولة إلى مواجهة العين المتصدر برصيد 20 نقطة أمام ضيفه كلباء صاحب المركز الثامن بـ11 نقطة، حيث يسعى «الزعيم» لتعزيز موقعه في الصدارة، بعد تعادله في الجولة الماضية مع الجزيرة، وتأهله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب النصر، ويضرب موعداً منتظراً مع الوحدة.
وفي عجمان، يطمح «البرتقالي» التاسع برصيد 10 نقاط إلى استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في آخر ثلاث جولات، عندما يستقبل دبا متذيل الترتيب بثلاث نقاط، فيما يستضيف بني ياس قبل الأخير برصيد 4 نقاط ضيفه خورفكان العاشر، وله 8 نقاط، في مواجهة مهمة لكلا الفريقين للهروب من مراكز القاع.

العين
الزعيم
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
خورفكان
كلباء
