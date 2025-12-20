دورتموند يقلّص الفارق مع بايرن ميونيخ في «البوندسليجا»



دورتموند (رويترز)



أهدر بروسيا دورتموند فرصاً عدة، لكنه تغلّب بسهولة على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 2-صفر، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لينتزع المركز الثاني، ويقلّص الفارق مع ​بايرن ميونيخ «المتصدر» إلى ست نقاط.

وكان فريق ‌المدرب كوفاتش مستحوذاً على الكرة ​بنسبة تزيد على 70 بالمئة، عندما ⁠حوّل ‌يوليان براندت تمريرة عرضية من نيكلاس زوله عند القائم البعيد بتسديدة مباشرة في الشباك، ليضع صاحب الأرض في المقدمة، بعد عشر دقائق ⁠من البداية.

وهزّ سيرو جيراسي الشباك بضربة رأس ⁠في الدقيقة 54 لكنه كان متسللاً، واقترب كريم أديمي من التسجيل بعد ذلك بقليل، ​عندما بدّلت تسديدته اتجاهها، ودفعت الحارس موريتز نيكولاس لإبعادها فوق العارضة.

وأدى تبديل أديمي في الدقيقة 60 إلى خروج الدولي الألماني من الملعب محبطاً، وحاول الذهاب مباشرة إلى غرفة ​تغيير الملابس، قبل أن يمنعه ‍سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند من ذلك، ثم عاد إلى مقاعد البدلاء.

وأهدر «البديل» ماكسيميليان باير فرصة مضاعفة النتيجة، عندما انفرد بالحارس ‍نيكولاس في الدقيقة 88، لكن ⁠الحارس تصدى لمحاولته وحرمه من ​تسجيل الهدف. وعوّض مهاجم دورتموند هذه الفرصة في الوقت المحتسب بدل ​الضائع عندما جعل النتيجة 2-صفر.

ويحتل دورتموند ‍المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يلعب بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 38 نقطة خارج أرضه مع هايدنهايم الأحد.

ويلتقي لايبزج صاحب المركز الثالث برصيد ‌29 نقطة مع باير ليفركوزن السبت.