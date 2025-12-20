بولونيا يطرد الإنتر من «السوبر الإيطالية»



روما (أ ف ب)



ضرب بولونيا موعداً مع نابولي في نهائي الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، بعدما تغلّب على إنتر ميلان 3-2 بركلات الترجيح، إثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى الرغم من تقدم الإنتر بعد 74 ثانية فقط بهدف الفرنسي ماركوس تورام، الذي تابع بطريقة أكروباتية تمريرة طويلة من أليساندرو باستوني، عاد بولونيا من ضربة جزاء نفّذها ريكاردو أورسوليني (35).

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث أهدر ثلاثة من لاعبي الإنتر محاولاتهم، وهم باستوني ونيكولو باريلا والفرنسي أنج-يوان بوني. في المقابل، أهدر لاعبان من بولونيا ركلتيهما قبل أن يحسم المخضرم تشيرو إيموبيلي الأمور بالركلة الخامسة.

وكان نابولي أقصى ميلان حامل اللقب بعد الفوز عليه 2-0، في مباراة شهدت تراشقاً بالكلام وإهانات متبادلة بين جهازي الفريقين الفنيين.

وأدان نابولي السلوك «الخارج تماماً عن السيطرة» للمدرب ماسيميليانو أليجري الذي من المتوقع، بحسب الصحافة الإيطالية، أن يخضع لإجراءات تأديبية.

ويملك نابولي في سجلّه لقبين في الكأس السوبر الإيطالية (1990 و2014)، في حين أن بولونيا، الذي أنهى صياماً دام 51 عاماً بتتويجه بكأس إيطاليا 2025، لم يسبق له الفوز باللقب.

تقام المسابقة للمرة الثالثة توالياً بنظامها الجديد بمشاركة بطلي مسابقتي الدوري والكأس المحليين ووصيفيهما.

وتشهد هذه النسخة جوائز مالية قياسية تصل إلى 23 مليون يورو (27 مليون دولار)، بما في ذلك 11 مليوناً (12.89 مليون دولار) للبطل المنتظر.

وتستضيف السعودية المسابقة للمرة الرابعة توالياً والسادسة في تاريخها.