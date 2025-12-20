مدرب ريال مدريد يريد إنهاء «العام المضطرب» بـ «مشاعر جيدة»!



لندن (د ب أ)



يرغب تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الإسباني، بأن يُنهي فريقه عاماً مضطرباً بنتيجة إيجابية ضد نظيره إشبيلية.

ويتأخر ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وتعرّض لهزيمتين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

لكن النتائج الأخيرة أعادت الفريق للانتصارات، بعدما تغلّب على ديبورتيفو ألافيس 2-1 بعد فوز صعب يوم الأربعاء على تالافيرا فريق الدرجة الرابعة، بكأس ملك إسبانيا 3 - 2.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة إشبيلية: «إنه اللقاء الأخير هذا العام، وهذا الجدول الصعب يضطرنا لخوض الكثير من المباريات».

وأضاف: «نريد أن ننهي العام بشكل جيد، نحصد الانتصار الثالث توالياً، ونبدأ العام الجديد بمشاعر جيدة، وطاقة وتفاؤل للتحديات القادمة».

وتابع: «نواجه منافساً صعباً، إشبيلية فريق يتطلب الكثير لمواجهته، فهم يلعبون كثيراً بطريقة واحد ضد واحد، ومتأهبون دائماً للثنائيات، لكننا سنلعب على أرضنا، ونريد أن يستمتع المشجعون بالمباراة».

وتم تعيين ألونسو مدرباً لريال مدريد الصيف الماضي بعد نجاحه مع باير ليفركوزن، ولكن منصبه أصبح مهدداً بسبب الأداء المهتز، لكن المدرب الإسباني واثق من أنه لا يزال يحظى بدعم إدارة النادي.

وقال: «من البداية ومن أول محادثة بيننا، ونحن على علاقة جيدة، وثقة واحترام وإعجاب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتابع: «نعرف ماهية هذا المشروع، والأهداف المنشودة، والمطالب كبيرة، لكن الطريق لا يزال طويلاً، لذا ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى ليست كذلك».

واختتم تصريحه بالقول: «نحن على وشك آخر مباراة في العام، وسنبدأ العام الجديد بعزيمة».