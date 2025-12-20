السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهند بطل «الرول بول» العالمية

الهند بطل «الرول بول» العالمية
20 ديسمبر 2025 10:14

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي


اختُتمت منافسات بطولة العالم السابعة لرياضة «الرول بول»، بتتويج المنتخب الهندي بلقبي الرجال والسيدات بعد فوزه في نهائي البطولتين على نظيره الكيني 3 - 2، و11 - 10.
وأقيمت البطولة، التي نظّمها اتحاد الرياضة للجميع، بإشراف الاتحاد الدولي للرول بول، من 14 إلى 18 ديسمبر الحالي بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة 15 دولة هي السعودية، والبرازيل، والأرجنتين، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وألمانيا، وفرنسا، والهند، ومالي، وإيران، وكينيا، والفلبين، وباكستان، وبولندا، وسيريلانكا.
توَّج الفائزين، سعيد العاجل، رئيس اتحاد الرياضة للجميع، ومانوش كوماري، مدير الاتحاد الدولي للرول بول، وأحمد السلمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد العاجل أن استضافة البطولة للمرة الأولى، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، خطوة استراتيجية تمهِّد لتبنّي خطط نشر اللعبة في الدولة، ودعم تطورها، لاسيما أن البنية التحتية المميزة تمهد الطريق لانتشارها، وتكوين فرق للرجال والسيدات.

الإمارات
دبي
الهند
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
الرياضة
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©