الهند بطل «الرول بول» العالمية



دبي (وام)



اختُتمت منافسات بطولة العالم السابعة لرياضة «الرول بول»، بتتويج المنتخب الهندي بلقبي الرجال والسيدات بعد فوزه في نهائي البطولتين على نظيره الكيني 3 - 2، و11 - 10.

وأقيمت البطولة، التي نظّمها اتحاد الرياضة للجميع، بإشراف الاتحاد الدولي للرول بول، من 14 إلى 18 ديسمبر الحالي بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة 15 دولة هي السعودية، والبرازيل، والأرجنتين، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وألمانيا، وفرنسا، والهند، ومالي، وإيران، وكينيا، والفلبين، وباكستان، وبولندا، وسيريلانكا.

توَّج الفائزين، سعيد العاجل، رئيس اتحاد الرياضة للجميع، ومانوش كوماري، مدير الاتحاد الدولي للرول بول، وأحمد السلمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد العاجل أن استضافة البطولة للمرة الأولى، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، خطوة استراتيجية تمهِّد لتبنّي خطط نشر اللعبة في الدولة، ودعم تطورها، لاسيما أن البنية التحتية المميزة تمهد الطريق لانتشارها، وتكوين فرق للرجال والسيدات.