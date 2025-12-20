السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميليك يعود إلى يوفنتوس بعد غياب 18 شهراً

ميليك يعود إلى يوفنتوس بعد غياب 18 شهراً
20 ديسمبر 2025 10:26

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
يوفنتوس يهدد روما بالسجل الكارثي في «أليانز ستاديوم»
تأكيد على إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا


سيكون المهاجم البولندي ليوفنتوس تورين أركاديوش ميليك، الذي لم يلعب مع ناديه منذ مايو 2024 بسبب إصابة في الركبة، ضمن المجموعة التي استدعاها لوتشيانو سباليتي لمواجهة روما، السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال مدربه في مؤتمر صحفي: «ميليك سيكون في المجموعة، إنه سعيد مثل طفل استعاد لعبته، لديه خصائص يمكن أن تقدم لنا الكثير».
وتعرّض ميليك (31 عاماً) للإصابة في الركبة اليسرى في يونيو 2024 خلال مباراة تحضيرية لبولندا قبل كأس أوروبا 2024، وخضع منذ ذلك الحين لعمليتين جراحيتين في الركبة، ولم يلعب منذ ذلك الوقت.
ويعود آخر ظهور له بقميص «البيانكونيري» إلى 25 مايو 2024 في المرحلة الـ 38 الأخيرة من موسم 2023-2024.
ومنذ وصوله إلى يوفنتوس في أغسطس 2022، سجّل المهاجم السابق لنابولي ومارسيليا 17 هدفاً في 75 مباراة في مختلف المسابقات.
وفي مايو الماضي، مدّد يوفنتوس عقده لعام إضافي حتى 2027.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، قبل المرحلة الـ 16 واستضافة روما (الرابع بـ 30 نقطة) السبت.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
سباليتي
روما
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
الرياضة
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©