ميليك يعود إلى يوفنتوس بعد غياب 18 شهراً



روما (أ ف ب)



سيكون المهاجم البولندي ليوفنتوس تورين أركاديوش ميليك، الذي لم يلعب مع ناديه منذ مايو 2024 بسبب إصابة في الركبة، ضمن المجموعة التي استدعاها لوتشيانو سباليتي لمواجهة روما، السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال مدربه في مؤتمر صحفي: «ميليك سيكون في المجموعة، إنه سعيد مثل طفل استعاد لعبته، لديه خصائص يمكن أن تقدم لنا الكثير».

وتعرّض ميليك (31 عاماً) للإصابة في الركبة اليسرى في يونيو 2024 خلال مباراة تحضيرية لبولندا قبل كأس أوروبا 2024، وخضع منذ ذلك الحين لعمليتين جراحيتين في الركبة، ولم يلعب منذ ذلك الوقت.

ويعود آخر ظهور له بقميص «البيانكونيري» إلى 25 مايو 2024 في المرحلة الـ 38 الأخيرة من موسم 2023-2024.

ومنذ وصوله إلى يوفنتوس في أغسطس 2022، سجّل المهاجم السابق لنابولي ومارسيليا 17 هدفاً في 75 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي مايو الماضي، مدّد يوفنتوس عقده لعام إضافي حتى 2027.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، قبل المرحلة الـ 16 واستضافة روما (الرابع بـ 30 نقطة) السبت.