«جودلفين» تتألق بـ «هاتريك» في مهرجان «فستيف فرايداي»



عصام السيد (دبي)



حصدت خيول جودلفين ثلاثية «هاتريك» عبر «مستريوس نايت»، و«أوبرا بالو»، و«باي ذا بوك»، فيما تألق «مراد» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والمهرة «لبوة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والجواد «راجح» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بينما حقق الفارس وليام بيوك رباعية «سوبر هاتريك»، ضمن مهرجان «فستيف فرايداي»، خامس سباقات كرنفال سباقات دبي، الذي نظّمه نادي دبي لسباق الخيل على مضمار ميدان، وتألّف من 9 سباقات خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية للحفل 4570000 درهم برعاية إعمار.

وفاز «مستريوس نايت» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك بلقب سباق «تحدي بيزنيس باي»، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وأبهر «أوبرا بالو» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك الجميع، عندما حلّق بلقب بطولة سباق «الراشدية» للفئة الثانية في الشوط السادس لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم.

وظفر «باي ذا بوك» بالفوز الثالث لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، بسباق «نادي دبي الكلاسيكي» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» تصنيف (85-105)، في الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار «عشبية» للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

وبعد تنافس مثير خطف الجواد «مراد» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، الفوز من المرشح الأول «مبيد» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب سباق الجولة الأولى من «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وفرضت «لبوة»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، أفضليتها في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب سباق «الشهامة ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات عمر سنتين، وللمهرات عمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 210 آلاف درهم.

وسيطرت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، على المراكز الثلاثة الأولى، والتي تقدَّمها الجواد «راجح» بقيادة أندرو سلاتري، في ختام الحفل في الشوط التاسع لمسافة 1200 متر، على لقب سباق «إعمار سترايد» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «شروط»، عمر سنتين، وللخيول عمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 210 آلاف درهم.

وحصد «كفر آب» لخليفة سعيد سليمان، بإشراف سايمون وايد كريسفورد، وقيادة وليام بيوك، لقب سباق «إرتيجال دبي للسرعة» في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

ولمع بريق «هارت أوف أونر» لجيم آند كلير، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة الفارسة صافي أوسبورن، عندما خطف الفوز بلقب سباق «انتصار» في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وتُوج «أمبيريال أمبرور» لديفا ريسنج، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بلقب سباق «آل مكتوم للميل» للفئة الثانية، البالغة قيمة جائزته مليون درهم، وأقيم في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق.