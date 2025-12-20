السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي الجودو» يدعو الإمارات للمشاركة في بطولتي لوزان وباكو

«دولي الجودو» يدعو الإمارات للمشاركة في بطولتي لوزان وباكو
20 ديسمبر 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي


تلقّى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رسالة تهنئة من ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة قُرب انتهاء 2025، وإطلالة عام 2026، بعد موسم حافل بالإنجازات والتقدم التنظيمي والفني، والتطلع بثقة ووحدة إلى التحديات القادمة، من خلال استثمار الفرص التي تنتظر الاتحادات القارية والوطنية، مواصلة للجولات العالمية التي كان للإمارات مساهمة رائعة فيها.
وقال فيزر: «قدّمت الجولات العالمية، باقة متنوعة من اللحظات الرائعة لعشاقها، من سباقات الجائزة الكبرى المثيرة، وبطولات الجراند سلام، إلى بطولة العالم التي لا تُنسى، ومؤتمر الاتحاد الدولي في المجر، لذلك كان واجباً أن نشكركم مرة أخرى على ثقتكم التي منحتمونا إياها لقيادة حركة الجودو نحو مزيد من التقدم».
ووجّه فيزر الشكر إلى الدول الجديدة التي انضمت إلى الجولات العالمية، على أمل أن يواصل الجودو أداء رسالته، وأن يكون قوة للخير، ومساهماً فاعلاً في بناء مجتمع أفضل، بنشر قيم السلام والتسامح في جميع أنحاء العالم، بمشاركة شركاء النجاح.
ووجّه فيزر الدعوة إلى اتحاد الجودو للمشاركة في بطولة سويسرا «جراند سلام»، التي تحتضن للمرة الأولى إحدى جولات بطولات الاتحاد الدولي الكبرى في لوزان من 28 إلى 30 أغسطس 2026، والعودة مجدداً إلى باكو بأذربيجان في أكتوبر لحضور بطولة العالم القادمة، قبل بطولة أبوظبي جراند سلام 29 أكتوبر.

 

الإمارات
اتحاد الجودو
الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
الرياضة
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©