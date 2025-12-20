«دولي الجودو» يدعو الإمارات للمشاركة في بطولتي لوزان وباكو



أبوظبي (الاتحاد)



تلقّى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رسالة تهنئة من ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة قُرب انتهاء 2025، وإطلالة عام 2026، بعد موسم حافل بالإنجازات والتقدم التنظيمي والفني، والتطلع بثقة ووحدة إلى التحديات القادمة، من خلال استثمار الفرص التي تنتظر الاتحادات القارية والوطنية، مواصلة للجولات العالمية التي كان للإمارات مساهمة رائعة فيها.

وقال فيزر: «قدّمت الجولات العالمية، باقة متنوعة من اللحظات الرائعة لعشاقها، من سباقات الجائزة الكبرى المثيرة، وبطولات الجراند سلام، إلى بطولة العالم التي لا تُنسى، ومؤتمر الاتحاد الدولي في المجر، لذلك كان واجباً أن نشكركم مرة أخرى على ثقتكم التي منحتمونا إياها لقيادة حركة الجودو نحو مزيد من التقدم».

ووجّه فيزر الشكر إلى الدول الجديدة التي انضمت إلى الجولات العالمية، على أمل أن يواصل الجودو أداء رسالته، وأن يكون قوة للخير، ومساهماً فاعلاً في بناء مجتمع أفضل، بنشر قيم السلام والتسامح في جميع أنحاء العالم، بمشاركة شركاء النجاح.

ووجّه فيزر الدعوة إلى اتحاد الجودو للمشاركة في بطولة سويسرا «جراند سلام»، التي تحتضن للمرة الأولى إحدى جولات بطولات الاتحاد الدولي الكبرى في لوزان من 28 إلى 30 أغسطس 2026، والعودة مجدداً إلى باكو بأذربيجان في أكتوبر لحضور بطولة العالم القادمة، قبل بطولة أبوظبي جراند سلام 29 أكتوبر.