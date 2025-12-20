السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تل مرعب» تستضيف سباق ««يو تي في» في «ليوا الدولي»

«تل مرعب» تستضيف سباق ««يو تي في» في «ليوا الدولي»
20 ديسمبر 2025 11:43

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي


تنطلق يوم الأحد منافسات سباق «يو تي في»، ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، وذلك في اليوم العاشر للمهرجان، وسط مشاركة كبيرة وقوية من نخبة السائقين، في أجواء تنافسية تعكس مكانة المهرجان واحداً من أبرز الأحداث الرياضية والسياحية في المنطقة، وتقام منافسات السباق في منطقة تل مرعب، التي تُعد من أشهر الوجهات الصحراوية عالمياً.
ويشهد السباق تنافساً ضمن فئتين رئيسيتين، تشمل فئة «يو تي في» المزودة بنظام التيربو، وفئة الـ «يو تي في» من دون تيربو، حيث تعتمد المنافسات على تسجيل أفضل توقيت زمني وفق أنظمة ولوائح فنية معتمدة، تضمن أعلى معايير السلامة والعدالة بين جميع المشاركين.
ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 تقديم سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تجمع بين رياضات المحركات والطابع التراثي والسياحي للمنطقة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الزوار، ويقام مهرجان ليوا الدولي 2026 برعاية من جيتور، الراعي الرئيسي لفئة السيارات ضمن المهرجان.

مهرجان ليوا الدولي
الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
تل مرعب
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
الرياضة
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©