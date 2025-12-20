«تل مرعب» تستضيف سباق ««يو تي في» في «ليوا الدولي»



منطقة الظفرة (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد منافسات سباق «يو تي في»، ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، وذلك في اليوم العاشر للمهرجان، وسط مشاركة كبيرة وقوية من نخبة السائقين، في أجواء تنافسية تعكس مكانة المهرجان واحداً من أبرز الأحداث الرياضية والسياحية في المنطقة، وتقام منافسات السباق في منطقة تل مرعب، التي تُعد من أشهر الوجهات الصحراوية عالمياً.

ويشهد السباق تنافساً ضمن فئتين رئيسيتين، تشمل فئة «يو تي في» المزودة بنظام التيربو، وفئة الـ «يو تي في» من دون تيربو، حيث تعتمد المنافسات على تسجيل أفضل توقيت زمني وفق أنظمة ولوائح فنية معتمدة، تضمن أعلى معايير السلامة والعدالة بين جميع المشاركين.

ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 تقديم سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تجمع بين رياضات المحركات والطابع التراثي والسياحي للمنطقة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الزوار، ويقام مهرجان ليوا الدولي 2026 برعاية من جيتور، الراعي الرئيسي لفئة السيارات ضمن المهرجان.