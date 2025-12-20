السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيلا» رونالدو الأغلى في البرتغال!

«فيلا» رونالدو الأغلى في البرتغال!
20 ديسمبر 2025 11:46

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بولونيا يطرد الإنتر من «السوبر الإيطالية»
ثلاثي الدوري السعودي يبدعون في تتويج المغرب بكأس العرب


أنهى كريستيانو رونالدو بناء فيلا فاخرة، وفقاً لصحيفة «AS»، لتصبح الأغلى في البرتغال بقيمة 29 مليون دولار، وتقع في منطقة سكنية راقية بالقرب من لشبونة، ومجهّزة بأرقى وسائل الراحة، بما في ذلك سينما ومسبحان، وملاعب تنس، ومكان كبير مصمم خصيصاً لاستيعاب مجموعة رونالدو من السيارات الخارقة.
وهذا ليس أول عقار لرونالدو في وطنه، حيث يملك العديد من الأماكن حول العالم، من إسبانيا إلى إيطاليا إلى السعودية، لكن الفيلا في «كينتا دا مارينيا»، تعتبر «جوهرة» في مجموعة النجم العالمي الكبير، ويستقر بها مع أسرته بعد اعتزال الكرة.
وفقاً لبلومبرج، يبلغ صافي ثروة رونالدو 1.4 مليار دولار، ما يجعله من بين أغنى الرياضيين في العالم، على قدم المساواة مع مايكل جوردان، ليبرون جيمس، تايجر وودز، روجر فيدرر وماجيك جونسون.
ومدّد رونالدو «40 عاماً عقده مع النصر حتى 2027، عندما يبلغ 42 عاماً، وحقق «الدون» أرباحاً بقيمة 280 مليون دولار في عام 2025، منها 230 مليون دولار تأتي من الرواتب والمكافآت في النصر، و50 مليوناً من الأنشطة التجارية والإعلانية.

البرتغال
السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
الرياضة
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©