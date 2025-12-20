«فيلا» رونالدو الأغلى في البرتغال!

علي معالي (أبوظبي)



أنهى كريستيانو رونالدو بناء فيلا فاخرة، وفقاً لصحيفة «AS»، لتصبح الأغلى في البرتغال بقيمة 29 مليون دولار، وتقع في منطقة سكنية راقية بالقرب من لشبونة، ومجهّزة بأرقى وسائل الراحة، بما في ذلك سينما ومسبحان، وملاعب تنس، ومكان كبير مصمم خصيصاً لاستيعاب مجموعة رونالدو من السيارات الخارقة.

وهذا ليس أول عقار لرونالدو في وطنه، حيث يملك العديد من الأماكن حول العالم، من إسبانيا إلى إيطاليا إلى السعودية، لكن الفيلا في «كينتا دا مارينيا»، تعتبر «جوهرة» في مجموعة النجم العالمي الكبير، ويستقر بها مع أسرته بعد اعتزال الكرة.

وفقاً لبلومبرج، يبلغ صافي ثروة رونالدو 1.4 مليار دولار، ما يجعله من بين أغنى الرياضيين في العالم، على قدم المساواة مع مايكل جوردان، ليبرون جيمس، تايجر وودز، روجر فيدرر وماجيك جونسون.

ومدّد رونالدو «40 عاماً عقده مع النصر حتى 2027، عندما يبلغ 42 عاماً، وحقق «الدون» أرباحاً بقيمة 280 مليون دولار في عام 2025، منها 230 مليون دولار تأتي من الرواتب والمكافآت في النصر، و50 مليوناً من الأنشطة التجارية والإعلانية.