جيك بول يعاني من كسر محتمل في الفك بعد «اللكمة المدمرة»!



ميامي (رويترز)



أسقط أنتوني جوشوا بطل العالم السابق للوزن الثقيل، منافسه جيك بول بضربة قاضية مذهلة في الجولة السادسة في ميامي، مما جعل نجم مواقع التواصل الاجتماعي الذي تحوّل للملاكمة يعاني من كسر محتمل في الفك.

وتمكّن بول من تفادي جوشوا المرشح الأول حظاً للفوز خلال ​الجولات الأربع الأولى الباهتة، قبل أن يستعيد جوشوا السيطرة، وينجح في إسقاطه مرتين في ‌جولة خامسة مليئة بالإثارة، وأنهى النزال بلكمة مدمرة باليد اليمنى في الجولة ​السادسة.

وقال جوشوا الذي عاد إلى الحلبة بعد غياب ⁠دام 15 شهراً: «استغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً مما كنت أتوقع، لكن اليد اليمنى وجدت وجهتها أخيراً».

وأضاف: «قدم جيك بول أداءً جيداً حقاً، أودّ أن أشيد به، لقد نهض مراراً وتكراراً، كان الأمر صعباً عليه، لكنه استمر في المحاولة لإيجاد ⁠حل».

وتابع: «يتطلب الأمر رجلاً حقيقياً لفعل ذلك.. لكنه واجه مقاتلاً حقيقياً اليوم».

وبعد ⁠النزال الذي نُقل مباشرة إلى ما يقارب 300 مليون مشترك في منصة نتفليكس، تحدى جوشوا منافسه القديم تايسون فيوري.

وقال: «إذا كنت رجلاً قوياً حقاً، فلا ​تكثر من الكلام عني، هيّا دعنا نشاهدك في الحلبة وتحدّث بقبضتيك».

ولم يكن بول الذي صعد من فئة وزن تحت الثقيل لخوض هذا النزال وجلب جمهوراً جديداً للملاكمة بفضل شركته (موست فاليوابل بروموشنز) المروجة للنزالات، نداً لحجم وقوة وخبرة جوشوا.

وقال بول بعد أن بصق الدم: «أظن أن فكّي مكسور».

وأضاف: «​بالتأكيد هو مكسور، لكن يا رجل كان ذلك جيداً، هزيمة قاسية جداً من أحد أفضل من مارسوا هذه الرياضة على الإطلاق، سأعود وأحصل على حزام بطولة العالم في وقت ما».

لكن الآخرين لم يقتنعوا بالنزال، وكتب ألجامين سترلينج، بطل العالم السابق في ‍وزن الديك لدى بطولة القتال النهائي (يو.إف.سي)، عبر منصة ⁠إكس: «هذا عرض مهرّجين».

وأحبط بول جوشوا ​والمشاهدين على حد سواء، بالانقضاض على ساقي البريطاني أكثر من مرة، وانتهى به الأمر على الأرض في الجولات الأولى.

وكتب جوش ​طومسون لاعب الفنون القتالية المختلطة السابق: «لماذا يشتكي الناس؟ كنتم تعرفون ما ستحصلون عليه، إذا كنتم تعتقدون غير ذلك، فأنتم في حالة إنكار».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه كان يتابع النزال، وكتب على موقع تروث سوشيال: «شاهدت للتوّ نزال جيك بول على متن الطائرة، لقد قدم أداءً جيداً للغاية، خاصة أنه أظهر شجاعة هائلة ضد أنتوني جوشوا الموهوب والضخم للغاية».

وأضاف: «هذا ترفيه رائع، لكن تحية إلى جيك على قدرته على التحمل، وبصراحة قدرته ضد رجل أكبر منه بكثير».