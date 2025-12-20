تونس تفتقد «الجوهرة» في كأس أفريقيا



تونس (د ب أ)



للمرة الأولى منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا 2010، يغيب نجم تونس المخضرم يوسف المساكني عن بعثة «نسور قرطاج» التي وصلت الجمعة إلى الرباط للمشاركة في النسخة الـ 35 من البطولة التي تقام في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

ويُعد غياب اللاعب الأكثر موهبة في تونس منذ نحو عقدين، خسارة كبيرة للمنتخب التونسي في مشواره للبحث عن اللقب الثاني، بعد تتويجه الوحيد عام 2004 على الملاعب التونسية.

وأبدى مدرب المنتخب سامي الطرابلسي في وقت سابق حسرته لعدم جاهزية المساكني، وابتعاده عن المنافسة، لكنه في نفس الوقت كان قد ترك الباب مفتوحاً لإمكانية عودته في حال استعاد نشاطه.

وظلَّ المساكني من دون أي نشاط بعد انتهاء عقده مع ناديه العربي القطري في يونيو الماضي، قبل أن يعلن الترجي التونسي استعادة نجمه بعقد لمدة عام ونصف العام في نوفمبر الماضي.

وبدأ المساكني «35 عاماً» تدريباته مع الترجّي في نهاية نفس الشهر، عبر خضوعه إلى برنامج تأهيلي خاص، وهي فترة قصيرة حالت دون استعادة جاهزيته بشكل كامل للالتحاق بالمنتخب.

وقال لاعب المنتخب نعيم السيليتي: «غياب المساكني ترك فراغاً كبيراً، بإمكانه مساعدتنا حتى في خمس دقائق، نتمنى أن نراه قريباً».

يمثّل يوسف المساكني علامة ساطعة في أكبر مسابقة كرة قدم في أفريقيا، وهو يتشارك مع المصري أحمد حسن والكاميروني ريجوبرت سونج والغاني أندريه أيو في الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، بتواجده في ثماني نسخ متتالية منذ دورة 2010، وليس واضحاً ما إذا كان اللاعب قادراً على الاستمرار في اللعب حتى النسخة التالية من كأس أمم أفريقيا لكسر الرقم القياسي، ومع ذلك فهو يحمل في جرابه أرقاماً قياسية بالجملة.

يُعد المساكني هداف تونس في المسابقة بسبعة أهداف، وهو أول لاعب تونسي يسجّل في 4 نسخ مختلفة من المسابقة، وأول لاعب عربي يسجل في خمس بطولات متتالية. كانت أولى مشاركات المساكني في البطولة القارية في سن الـ 19عاماً في دورة أنجولا عام 2010، وسجّل أول أهدافه في دورة الجابون عام 2012 ضد المغرب.

وإلى جانب مهاراته العالية يحتفظ المساكني بأحد أجمل الأهداف المسجلة في تاريخ البطولة، والموقّع في شباك الجزائر في نسخة 2013، من تسديدة بعيدة في الزاوية التسعين.

ولعب المساكني في تونس لأندية الملعب التونسي ثم الترجي قبل انتقاله في 2013 إلى لخويا القطري في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 15 مليون دولار، كما لعب لنادي يوبين البلجيكي والعربي القطري.