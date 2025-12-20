«موبا» تتصدر جوائز «ألعاب المستقبل» في أبوظبي

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتصدر فئة ألعاب الموبا على الهاتف المحمول قائمة جوائز منافسات دورة ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025، المقامة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتستمر إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، يتنافسون ضمن 11 فئة تجمع بين الرياضات الحية والألعاب الرقمية في تجربة فيجيتالية متكاملة.

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 5 ملايين دولار، وهو ما يعكس المكانة العالمية للبطولة وحجم التنافس القوي بين المشاركين، منها 900 ألف دولار لفئة ألعاب الموبا على الهاتف المحمول، تليها منافسات Battle Royale بمشاركة Fortnite بجوائز تبلغ 700 ألف دولار، ثم القتال الفيجيتالي «فيتال فيور» بقيمة 500 ألف دولار.

وخُصصت جوائز بقيمة 600 ألف دولار لمنافسات كرة القدم الفيجيتالية المدعومة من «أدنوك»، و400 ألف دولار لكل من كرة السلة الرقمية 3 ضد 3 الحرة برعاية M42 ومعركة الروبوتات، في حين تبلغ جوائز ألعاب الموبا على الكمبيوتر 175 ألف دولار، والرماية الفيجيتالية CS2 150 ألف دولار.

وتشمل قائمة الجوائز أيضاً 250 ألف دولار لسباق طائرات الدرون، و50 ألف دولار لكل من الرقص الفيجيتالي ولعبة الواقع الافتراضي HADO، في تأكيد على تنوع المنافسات واتساع قاعدة المشاركة، وتبرز الجوائز المالية حجم الاستثمار في الرياضات المستقبلية، وتعزّز من مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاحتضان الفعاليات الرياضية المبتكرة.

الجوائز المالية

900 ألف دولار، ألعاب موبا «الهاتف المحمول»

700 ألف دولار، باتل رويال بمشاركة Fortnite

600 ألف دولار، كرة القدم الفيجيتالية المدعومة من أدنوك

500 ألف دولار، القتال الفيجيتالي «فيتال فيور»

400 ألف دولار، كرة السلة الرقمية 3 ضد 3 الحرة، برعاية M42

400 ألف دولار، معركة الروبوتات

250 ألف دولار، سباق طائرات الدرون

175 ألف دولار، ألعاب موبا «كمبيوتر»

150 ألف دولار، الرماية الفيجيتالية CS 2

50 ألف دولار، لعبة الواقع الافتراضي HADO

50 ألف دولار، الرقص الفيجيتالي