«مهرجان الياسات» يقدم تجربة تراثية متكاملة

يُعيد مهرجان الياسات بدورته الثالثة إحياء جوانب من الحياة الإماراتية القديمة، ويقدمها لزواره في مشهد حي يجمع بين الأصالة والتفاعل المجتمعي، ليرسّخ مكانته بوصفه منصة متكاملة تجمع بين الفعاليات التراثية والبحرية والرياضية.

ويحفل المهرجان الذي يقام على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة، بعدد من الأنشطة والبرامج التي تلبّي اهتمامات جمهوره، وفي مقدمتها السوق الشعبي الذي يشكّل قلب المهرجان، ويضم عشرات المحلات التراثية التي تشارك بها الأُسر المنتجة والحرفيون بعرض المشغولات اليدوية، والأزياء التقليدية، والمأكولات الشعبية، وسط أجواء تراثية تعكس قيم الكرم والبساطة التي تميّز المجتمع الإماراتي، ويؤدي السوق دوراً مهماً في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي المحلي.

المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات لتنمية المتوازنة، ويختتم اليوم، يضم عدداً من المحطات المهمة، منها معرض المقتنيات التراثية القديمة، الذي يحظى باهتمام واسع من الزوار، باستعادة ذاكرة المجتمع الإماراتي، وتقديم تجربة ثقافية وتعريفية تنقل الجمهور إلى زمن مضى، من خلال مقتنيات البيت الإماراتي القديم من أدوات المعيشة اليومية، وأدوات إعداد القهوة، ومجالس الضيافة، في صورة تعبّر عن بساطة العيش وقيم الترابط الأسري التي ميّزت المجتمع قديماً.

فيما يقدم المعرض البحري ملامح من موروث البحر الغني في الإمارات، بعرضه أدوات الغوص لاستخراج اللؤلؤ، وشباك الصيد، ومستلزمات الملاحة، وتحضر الصقارة ضمن فعاليات المهرجان، من خلال بطولة تُقام بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، بهدف التعريف بموروث الصيد بالصقور، وتعزيز الوعي بأهميته التاريخية ودوره في حياة المجتمع الإماراتي، إلى جانب تشجيع الأجيال الجديدة على التعرف إلى هذا التراث الأصيل والمحافظة عليه ونقله للأجيال المقبلة.

وتتنوع الفعاليات التراثية بالمهرجان لتشمل عروض فرق الفنون الشعبية، ومسابقات المسرح بجوائزها اليومية، ونشاط الألعاب الشعبية، ومسابقة «أجمل زي تراثي»، إضافة إلى مسابقات الطبخ الشعبي التي تُقام أمام الجمهور، وتتيح للزوار التعرف إلى طرق إعداد الأطباق الإماراتية التقليدية ومكوناتها، في تجربة تجمع بين المعرفة والتذوق والبعد الثقافي.

ويبرز البُعد الاجتماعي للمهرجان من خلال مشاركة أصحاب الهمم، الذين خُصص لهم ركن لعرض إبداعاتهم من المشغولات اليدوية واللوحات الفنية ومنتجاتهم المستوحاة من البيئة البحرية، في خطوة تعكس التزام المهرجان بالتمكين المجتمعي، وتعزيز الشمولية، وتوفير منصات حقيقية لإبراز الطاقات الإبداعية لمختلف الفئات.

كما تتكامل هذه الفعاليات مع الرحلات البحرية التعريفية التي ينفّذها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتتيح للزوار والعائلات استكشاف سواحل السلع والتعرف إلى المقومات البيئية والبحرية للمنطقة، بما يعزّز ارتباط المجتمع بالبحر بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.

ويستقطب نشاط الرماية بالبندقية الهوائية وبالقوس والسهم فئات مختلفة من الزوار، خصوصاً فئة الشباب، وتتيح لهم فرصة تعلُّم أساسيات الرماية في بيئة آمنة ومنظمة، ويأتي هذا النشاط في إطار ترسيخ قيم الانضباط والثقة بالنفس، إلى جانب ربط المشاركين بجذور هذه الممارسات في التراث الإماراتي بأسلوب تفاعلي وتعليمي.

ومن خلال هذا التنوع الغني، يقدّم مهرجان الياسات تجربة تراثية متكاملة، بوصفه منصة تسهم في صون التراث الإماراتي، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الظفرة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الوطني وضمان استدامته للأجيال القادمة.