البطائح يُزاحم شباب الأهلي على «الوصافة» في دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



نجح البطائح في مزاحمة شباب الأهلي على «الوصافة» في دوري كرة السلة، بعد الوصول إلى «النقطة 18»، بالفوز على الجزيرة 72-44، ضمن منافسات «الجولة العاشرة»، وجاءت نتائج الأشواط 19-14 و15-10 و22-10 و16-10 لمصلحة البطائح، وهو الانتصار لـ «الراقي» هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني، بالتساوي مع «الفرسان» الذي يتفوق في «المواجهات المباشرة»، حيث رجحت كفة شباب الأهلي أمام البطائح 92-78 في «الجولة السادسة».

وفي ختام الجولة، فاز الظفرة على الوحدة 100-69، بنتيجة أرباع 41-10 و12-23 و20-14 و27-22 لمصلحة «الفارس» الذي رفع رصيده إلى «13 نقطة».