الرياضة

البطائح يُزاحم شباب الأهلي على «الوصافة» في دوري السلة

البطائح يُزاحم شباب الأهلي على «الوصافة» في دوري السلة
20 ديسمبر 2025 13:21

 
علي معالي (أبوظبي)

نجح البطائح في مزاحمة شباب الأهلي على «الوصافة» في دوري كرة السلة، بعد الوصول إلى «النقطة 18»، بالفوز على الجزيرة 72-44، ضمن منافسات «الجولة العاشرة»، وجاءت نتائج الأشواط 19-14 و15-10 و22-10 و16-10 لمصلحة البطائح، وهو الانتصار لـ «الراقي» هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني، بالتساوي مع «الفرسان» الذي يتفوق في «المواجهات المباشرة»، حيث رجحت كفة شباب الأهلي أمام البطائح 92-78 في «الجولة السادسة».
وفي ختام الجولة، فاز الظفرة على الوحدة 100-69، بنتيجة أرباع 41-10 و12-23 و20-14 و27-22 لمصلحة «الفارس» الذي رفع رصيده إلى «13 نقطة».

 

الإمارات
دوري السلة
البطائح
الجزيرة
شباب الأهلي
الظفرة
الوحدة
