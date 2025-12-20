الإمارات تُتوج بكأس الخليج لسيدات الكريكيت



مسقط (الاتحاد)



تُوِّج منتخب السيدات بلقب كأس الخليج للكريكيت T20 عن جدارة، عقب الفوز على عُمان بفارق 9 ويكيتات في المباراة النهائية التي أُقيمت بالعاصمة العُمانية مسقط.

وحقق منتخبنا «العلامة الكاملة» في البطولة التي انطلقت في 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق، واستهل مشواره بالفوز على عُمان في الافتتاح، وتغلّب بعدها على قطر، والكويت، والسعودية، والبحرين، ليبلغ النهائي ويجدّد فوزه على العُمان، متوجاً باللقب الخليجي.

من جانبه، أكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن الفوز بكأس الخليج يُعد إنجازاً جديداً، وإضافة مهمة لمسيرة منتخب السيدات، الذي نجح منذ أشهر في الوصول إلى التصنيف الدولي.

وأوضح عباس أن مجلس الإدارة استثمر قبل 5 أعوام في تطوير الكريكيت النسائي، واضعاً نصب عينيه هدف الارتقاء باللاعبات إلى مستوى الاحتراف، من خلال توفير الإمكانيات كافة والدعم الفني والإداري، وهو ما أسهم في وصول الفريق إلى المستوى المنشود، وتحقيق التصنيف الدولي، إضافة إلى اقترابه من التأهل إلى كأس العالم، لولا سوء الحظ.

وأشار إلى أن منتخب الإمارات للسيدات يتربّع على صدارة المستويين الخليجي والعربي، بفضل حماس اللاعبات وشغفهن، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الفنية، بقيادة المدرب المواطن أحمد رضا.

وأهدى زايد عباس الإنجاز إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وإلى أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة الكريكيت في الإمارات.