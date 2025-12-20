أغلى نجوم «البوندسليجا».. انخفاض قيمة كين وموسيالا



معتز الشامي (أبوظبي)



حدّث موقع «ترانسفير ماركت» القيم السوقية لـ 496 لاعباً في الدوري الألماني «البوندسليجا»، حيث شهدت قائمة اللاعبين الأعلى سعراً تعديلاً طفيفاً.

انخفضت القيمة السوقية لنجم بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، الذي غاب بسبب إصابة بالغة منذ كأس العالم للأندية، بمقدار 10 ملايين يورو، لتصل إلى 130 مليون يورو، ونتيجة لذلك، يتقاسم صانع ألعاب «البافاري»، الذي وقّع أغلى عقد في تاريخ النادي، صدارة قائمة أغلى لاعبي الدوري الألماني مع زميله مايكل أوليس الذي لم يطرأ عليه أي تغيير.

ليس موسيالا اللاعب الوحيد من بين كبار اللاعبين، الذي انخفضت قيمته السوقية في بايرن ميونيخ، رغم تسجيله 32 هدفاً وصناعته لـ 4 أهداف في 29 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، قرّر موقع «ترانسفير ماركت» تخفيض قيمة كين «32 عاماً» من 75 مليون يورو إلى 65 مليون يورو، بسبب عمره.

ولا يزال كين اللاعب الأكثر قيمة في فئته العمرية، وفي الواقع، فإن القيمة السوقية لكين بين اللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 32 عاماً تجعله متقدماً بمقدار 35 مليون يورو على محمد صلاح لاعب ليفربول.

فيما لم يكن موسيالا وكين اللاعبين الوحيدين من بايرن ميونيخ اللذين انخفضت قيمتهما السوقية، حيث انخفضت القيمة السوقية لنيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي، بنسبة 10% من 50 مليون يورو إلى 45 مليون يورو.

ولم تكن هذه الانخفاضات الوحيدة في بايرن، حيث انخفضت قيمة القائد جوشوا كيميتش، 30 عاماً، بنسبة 11.1% ليصل إلى 40 مليون يورو، وانخفضت قيمة قلب الدفاع الكوري مين جاي كيم بمقدار 7 ملايين يورو من 32 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

وشهد بايرن ميونيخ انخفاضات في قيمة بعض لاعبيه، من بينهم سيرجي جنابري (-2 مليون يورو إلى 20 مليون يورو)، وليون جوريتزكا (-7 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو)، وساشا بوي (-3 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو).

وفي المقابل، ارتفعت قيم بعض اللاعبين أمثال، دايوت أوباميكانو (+10 ملايين يورو إلى 70 مليون يورو)، وألكسندر بافلوفيتش (+5 ملايين يورو إلى 65 مليون يورو)، وتوم بيشوف (+10 ملايين يورو إلى 40 مليون يورو)، وكونراد لايمر (+7 ملايين يورو إلى 32 مليون يورو).ويُعد الشاب لينارت كارل، البالغ من العمر 17 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الألماني وخارجه، حيث سطع نجمه هذا الموسم.

كما سطّر كارل التاريخ هذا العام، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يسجل في دوري أبطال أوروبا، وارتفعت القيمة السوقية لكارل بنسبة 200%، من 20 مليون يورو إلى 40 مليون يورو، ما يجعله، بفارق كبير، أغلى لاعب وُلد عام 2008.



أغلى اللاعبين في الدوري الألماني

1 - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 130 مليون يورو

2 - مايكل أوليس (بايرن ميونيخ): 130 مليون يورو

3 -لويس دياز (بايرن ميونيخ): 70 مليون يورو

4 - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ): 70 مليون يورو

5 - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ): 65 مليون يورو

6 - هاري كين (بايرن ميونيخ): 65 مليون يورو

7 - لينارت كارل (بايرن ميونيخ): 60 مليون يورو

8 - كريم أديمي (بوروسيا دورتموند): 60 مليون يورو

9 - شلوتربيك (بوروسيا دورتموند): 55 مليون يورو

10 - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ): 50 مليون يورو